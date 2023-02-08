Зеленский после Лондона посетит Париж 1 8.02.2023, 17:47

Там он встретится с Макроном и Шольцом.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию 8 февраля может отправиться во Францию.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

Официальной информации о визите президента Украины во Францию пока нет. Источники телеканала сообщают, что Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также в Париж прибудет федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Зеленский находится с визитом в Великобритании. Он уже встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком и выступил в британском парламенте.

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