Зеленский после Лондона посетит Париж

Зеленский после Лондона посетит Париж1
- 8.02.2023, 17:47
Там он встретится с Макроном и Шольцом.
Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию 8 февраля может отправиться во Францию.
Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.
Официальной информации о визите президента Украины во Францию пока нет. Источники телеканала сообщают, что Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также в Париж прибудет федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Зеленский находится с визитом в Великобритании. Он уже встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком и выступил в британском парламенте.