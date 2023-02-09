«Хоть бы Литву не замкнули» 10 9.02.2023, 19:36

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Перевозчики рассказали, чем грозит закрытие пункт пропуска «Бобровники-Берестовица».

С 10 февраля закрывается пункт пропуска «Бобровники-Берестовица» на границе Польши и Беларуси. Такое решение польская сторона приняла «в интересах госбезопасности». «Зеркало» спросило сотрудников транспортной сферы, как это решение может отразиться на отрасли. Их прогнозы не самые оптимистичные: логистика будет занимать больше времени, вырастут расходы на нее, а в итоге эти траты могут переложить на покупателей товаров.

«Выгоду от закрытия получат литовские компании»

Минчанин Игорь (имена героев материала изменены) работает в офисе польской компании-перевозчика. Новость о закрытии ПП «Бобровники-Берестовица» вызвала у него противоречивые чувства. С одной стороны, он считает, что это надо было давно сделать, но в то же время ему страшно из-за того, что нельзя даже минимально предсказать, как будут развиваться события.

— Считаю, что санкции надо ужесточать, потому что белорусскому диктаторскому режиму надо полностью перекрыть кислород, удавить эту гадюку. Но очень волнительно, что Польша закрыла пункт пропуска с пояснениями, что это для их безопасности. Приходят мысли, что может быть их власти располагают информацией о том, что в скором времени Беларусь может вступить в войну, — говорит Игорь.

Одновременно с этим Игорь считает, что для польских перевозчиков закрытие пункта пропуска — настоящая катастрофа, которая губит транспортный бизнес Польши. Он убежден, что в еще открытом ПП «Козловичи-Кукурыки» очереди из фур будут сейчас огромным.

— Выгоду от закрытия получат литовские компании — они повезут грузы через свою границу. Конечно, мы тоже может поехать через Литву, но это дополнительные объезды и затраты. Сейчас тяжело сказать, повысится ли стоимость перевозок. Если бы речь шла только о закрытии пункта пропуска, наверняка цены бы поднялись, но ведь грузопоток из-за санкций уменьшился, к тому же в межсезонье работы меньше.

«Водители будут стоять на оформление, перецепку, выезд»

Белорус Вячеслав работает диспетчером на польской фирме. В основном фуры их фирмы ездят через ПП «Козловичи-Кукурыки» на белорусско-польской границе. Однако он убежден, что закрытие ПП «Бобровники-Берестовица» отразится и на них.

— Сейчас на погранпереходах нет таких очередей, как, например, были до Нового года — машины стояли в колейках по две недели. Но из-за закрытия «Бобровников» очереди появятся снова — водители будут стоят на оформление, перецепку, выезд, — считает Вячеслав.

Сотрудник говорит, что рейсы растянутся и расходы увеличатся — больше денег уйдет на топливо и оплату труда водителей. Собеседник прикинул, что стоимость рейса может увеличиться на 1000−1500 евро.

— Расходов из-за санкций и так стало больше. Купи разрешение на въезд в Беларусь, пломбу, отдай деньги на транспортно-логистический центр. Но в результате все это подорожание ляжет на конечную цену перевозимого товара.

«Доставляемый товар подорожает»

Иван — посредник между заказчиками грузоперевозок из Беларуси и фирмой-перевозчиком. Он говорит, как правило, товары возили на микроавтобусах и фурах через ПП «Бобровники-Берестовица», для них это было самое удобное направление.

— Закрытие «Боровников» лично на мне не отразится никак. А вот доставляемый товар подорожает, потому что теперь транспорту придется делать крюки для объезда, а это дополнительные траты.

Мужчина сообщил, что его заказчики — белорусские увеселительные заведения, они не смогут отказаться от закупок за границей, потому что им нужен специфический товар, который купить в Беларуси нельзя. Но в итоге, по его словам, дополнительные расходы на доставку груза лягут на посетителей этих заведений.

«Ситуация неясная, что я скажу водителям»

Индивидуальный предприниматель Андрей занимается доставкой мелких грузов из Европы в Беларусь и обратно. Перевозка осуществляется с перегрузкой товаров в транспортно-логистических центрах. Водители Андрея ездили через Литву и Польшу, при выборе направления ориентировались, где меньше очередь. Как они будут работать сейчас — неясно. По мнению Андрея, закрытие пункта пропуска на польской границе было вполне ожидаемо «с учетом того, что в Беларусь свозятся российские военные». Мужчина считает, что таким образом Европа хочет защититься.

— Когда закроют «Бобровники-Берестовицу», то все нагрузка на остальные пункты пропуска возрастет. Думаю, гродненцы поедут через Литву, там будет очень большая очередь. Есть часть машин поедет в сторону Латвию. Но и в «Козловичах» тоже будет колейка. Замедлится прохождение границы, это отразится на оборачиваемости транспорта, — считает предприниматель.

Андрей говорит, что все это закончится тем, что заказчик доставки будет платить еще больше. К примеру, сейчас привезти пакет весом 20 кг из Беларуси в Германию стоит 300 евро. По прогнозу собеседника, цена может подняться на примерно на 20%, выходит, что услуга будет стоить около 360 долларов.

— Да и водители забеспокоились, как только узнали об этой новости. Интересуются, что ж будет дальше, но ситуация неясная, что я ж им скажу. Ситуация с водителями и так сложная, они уезжаю в Европу. Там более стабильно, не надо дергаться из-за прохождения границы.

«Хоть бы Литву не замкнули»

В чатах дальнобойщиков водители не очень активно обсуждают новость о закрытии пункта пропуска. Больше удивляются и уточняют у коллег, мол, действительно ли это произошло или это недостоверная информация. Некоторые из них коротко высказываются: «похоже, что история про железный занавес и „совок“ снова повторяется…», «из-за притеснения режимом поляков в Беларуси и закрывают границу…», «хоть бы Литву не замкнули». «От РБ продолжают отгораживаться как от чумных в Средневековье. Печально, но это факт. Будем надеяться, что оставшаяся для проезда „Варшавка“ не будет закрыта», — написал еще один водитель.

Но водителям ясно одно: стоять в очередях им придется еще больше. В этой ситуации в лучше будет тем, кому оплачивают за работу посуточно, а те, у кого заработок зависит от пробега, остается очень уязвим.

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