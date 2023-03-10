Минэнерго признало, что с Белорусской АЭС что-то не так 10.03.2023, 9:25

Но ремонты реактора назвали «плановыми».

Как сообщал сайт Charter97.org, Литва обвинила Беларусь и российскую компанию «Росатом» в утаивании трещин на реакторах БелАЭС.

Литовские СМИ со ссылкой на разведку страны написали, что «Беларусь и «Росатом» скрыли инциденты, которые произошли на Островецкой АЭС (БелАЭС) в 2022 году и дефекты систем реакторов».

Литовские спецслужбы заявили, что якобы в мае 2022 года на БелАЭС «появились трещины в верхних швах корпуса реактора первого блока».

Минэнерго Беларуси назвало информацию Литвы о БелАЭС «целенаправленной акцией по дискредитации проекта». Но при этом ведомству пришлось признать, что с АЭС не все в порядке и она нуждается в ремонтах.

«Для исключения возможных отклонений в работе технологических систем и оборудования на атомных станциях ежегодно проводится плановый ремонт. В 2022 году он прошел и на БелАЭС», — проговорились в Минэнерго.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».