Минэнерго признало, что с Белорусской АЭС что-то не так
- 10.03.2023, 9:25
Но ремонты реактора назвали «плановыми».
Как сообщал сайт Charter97.org, Литва обвинила Беларусь и российскую компанию «Росатом» в утаивании трещин на реакторах БелАЭС.
Литовские СМИ со ссылкой на разведку страны написали, что «Беларусь и «Росатом» скрыли инциденты, которые произошли на Островецкой АЭС (БелАЭС) в 2022 году и дефекты систем реакторов».
Литовские спецслужбы заявили, что якобы в мае 2022 года на БелАЭС «появились трещины в верхних швах корпуса реактора первого блока».
Минэнерго Беларуси назвало информацию Литвы о БелАЭС «целенаправленной акцией по дискредитации проекта». Но при этом ведомству пришлось признать, что с АЭС не все в порядке и она нуждается в ремонтах.
«Для исключения возможных отклонений в работе технологических систем и оборудования на атомных станциях ежегодно проводится плановый ремонт. В 2022 году он прошел и на БелАЭС», — проговорились в Минэнерго.