ЕРИП вводит ограничения по платежам 10.03.2023, 21:20

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В Беларуси уже действует множество лимитов по операциям с деньгами.

ЕРИП с 21 марта намерен ввести минимальную сумму по некоторым безналичным операциям — на пополнение банковских счетов и карт. Сейчас решается, каким будет этот лимит. «Зеркало» посмотрело, какие ограничения по операциям с деньгами уже действуют в Беларуси.

В Беларуси действует предельный размер платежа наличными за товары и услуги, которые физлица получают у юрлиц и ИП. Потолок по одному платежу наличными составляет 500 базовых величин (18 500 рублей). Это ограничение ввели в 2021 году, до этого лимит был на уровне 1000 базовых.

Какие лимиты вводят банки

У «Банк Дабрабыт» действует минимальная сумма по переводу денег с одной карточки на другую — 5 рублей.

У многих банков также введены лимиты по операциям по карточкам. К примеру, максимальная общая сумма операций пополнения карточек «Белгазпромбанка» через терминалы «Белпочта» — 2000 рублей в сутки и 5 000 рублей в течение семи суток.

Также банки вводят запрет на снятие наличных в банкоматах в странах с повышенным риском мошенничества.

«Приорбанк» объявил, что с 1 апреля будет требовать паспорт у клиентов, которые пополняют текущие счета наличными через кассы банка. Этот документ надо будет предъявлять в тех случаях, если сумма превысит 50 базовых величин (на сегодня это 1850 рублей). При отказе предоставить паспорт банк может отказать в услуге.

С 1 апреля банк также перестанет принимать в своих кассах наличные для платежей через ЕРИП. Совершить такие операции можно будет через устройства самообслуживания — банкоматы, инфокиоски, платежные терминалы, а также через интернет-банкинг или мобильное приложение. С 1 июля «Приорбанк» введет ограничение в 50 базовых величин за одну операцию по оплате услуг наличными в устройствах самообслуживания через ЕРИП. Такой лимит появится также на операции по пополнению текущего счета наличными.

Какие ограничения вводят отдельные компании

У мобильного оператора life:)

предусмотрена минимальная сумма платежа, чтобы пополнить счет, — 0,1 рубля, а также максимальная — 500 рублей. У МТС сумма платежа должна быть в пределах от 0,10 до 499,99 рубля.

В интернет-магазине «Белвест» при оплате картой онлайн действует минимальная сумма платежа — 1 рубль, а максимальная — 2000 рублей. Платежи по банковским картам осуществляются через систему электронных платежей ASSIST.

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