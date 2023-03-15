Появилось видео разгрома HIMARS базы россиян в Хрустальном

Появилось видео разгрома HIMARS базы россиян в Хрустальном3
- 15.03.2023, 8:05
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От военного лагеря РФ мало что осталось.
Обнародовано видео последствий удара ВСУ по базе оккупационной армии РФ в Хрустальном.
Как сообщал сайт Charter97.org, утром 14 марта несколько снарядов, предположительно, РСЗО HIMARS прилетели по месту скопления российских оккупантов у города Хрустального (Красный Луч).
От базы россиян мало что осталось. Кадры последствий «прилетов» снял на видео российский оккупант.
Ролик доступен на Telegram-канале Украина 365. Россиянин уверяет, что он с сослуживцами чувствовали приближающуюся беду.
«Сейчас сниму, покажу, что вообще здесь произошло… У всех «чуйка» была, с 5 утра уже никто не спал. Не знаю, что говорить, что думать. Вон там здание вообще сложилось… Разгром жесткий. Все, отжило здание свое», - заявил оккупант за кадром.
В результате удара здание получило очень серьезные повреждения. О том, сколько военных РФ были ликвидированы или получили ранения, он не сообщил. Однако, судя по всему потери значительные. Местные жители сообщают о большом количестве карет скорой помощи и «труповозках» у места «прилета». Удар пришелся по профилакторию, где россияне разместились.