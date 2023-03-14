ВСУ ударили из HIMARS по базе Росгвардии в Хрустальном 14.03.2023, 12:06

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иллюстративное фото

Новая «Макеевка».

Утро для оккупантов в Хрустальном (Красном Луче) началось с прилета HIMARS. Взрывы прогремели как раз там, где была расположена база «Росгвардии».

«Попали хорошо. Скорые со всего города стягиваются туда», – отметил блогер Денис Казанский.

Как писал сайт Charter97.org, ВСУ в ночь с 31 декабря на 1 января разгромили базу оккупантов, которая находилась в здании ПТУ в Макеевке. Удары HIMARS пришлись прямо в здание, где собрались сотни «мобиков». Украинский «Стратком» сообщил о гибели 400 оккупантов, еще 300 получили ранения.

C тех пор название этого населенного пункта стало нарицательным.

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