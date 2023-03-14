ВСУ ударили из HIMARS по базе Росгвардии в Хрустальном
- 14.03.2023, 12:06
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Новая «Макеевка».
Утро для оккупантов в Хрустальном (Красном Луче) началось с прилета HIMARS. Взрывы прогремели как раз там, где была расположена база «Росгвардии».
«Попали хорошо. Скорые со всего города стягиваются туда», – отметил блогер Денис Казанский.
Как писал сайт Charter97.org, ВСУ в ночь с 31 декабря на 1 января разгромили базу оккупантов, которая находилась в здании ПТУ в Макеевке. Удары HIMARS пришлись прямо в здание, где собрались сотни «мобиков». Украинский «Стратком» сообщил о гибели 400 оккупантов, еще 300 получили ранения.
C тех пор название этого населенного пункта стало нарицательным.