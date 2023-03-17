Украинский спецназ уничтожил роту россиян с «Орланом» в Бахмуте 17.03.2023, 9:59

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Бои за город достигли кульминации.

Бойцы сил специальных операций Украины уничтожили роту российских оккупантов и беспилотник «Орлан-10» в Бахмуте Донецкой области. Бои за город продолжаются.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ.

«Одно из подразделений за несколько дней боев на этом направлении ликвидировало по меньшей мере роту противника и БПЛА «Орлан-10», - говорится в сообщении.

Напомним, что по данным экспертов Института изучения войны, российское наступление на Бахмут, вероятно, достигает кульминации, а в Запорожской области захватчики готовятся к украинскому контрнаступлению.

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