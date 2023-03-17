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Ученые создали космический кирпич

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  • 17.03.2023, 21:02
Ученые создали космический кирпич
Внешний вид кирпичного блока StarCrete.

Его можно использовать на Луне, Марсе и других планетах.

StarCrete разработан командой AstroCrete. Эта та самая группа ученых, которая раньше предлагала строить внеземные дома из смеси крови, мочи и грязи. Состав StarCrete куда более приятный, пишет New Atlas.

Из чего состоит космический кирпич

Лунная/марсианская пыль (для создания прототипа использовали земной аналог);

Картофельный крахмал;

Поваренная соль;

Хлорид магния.

В 25-килограммовом мешке обезвоженного картофеля (чипсы) содержится достаточно крахмала, чтобы произвести почти полтонны StarCrete или 213 кирпичей. К примеру, чтобы построить дом с тремя спальнями, нужно использовать 7500 кирпичей.

Принцип изготовления StarCrete.

Команда использовала искусственную марсианскую почву, смешанную с крахмалом, и обнаружила, что добавление поваренной соли, хлорида магния, значительно повышает прочность кирпичей. Источником этих дополнительных ингредиентов могут быть элементы с поверхности планет или даже слезы астронавтов.

Во время испытаний StarCrete показал прочность на сжатие 72 мегапаскаля (МПа), что более чем в два раза превышает ударную вязкость обычного бетона (32 МПа). Если поэкспериментировать с составом, то можно добиться еще более впечатляющего результата — до 91 МПа.

Пока все эксперименты с космическими кирпичами проводятся в лабораториях, но AstroCrete планирует это изменить. Команда ищет надежное решение для чувствительного к влаге крахмального связующего, которое сделает StarCrete подходящим материалом для использования на улице.

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