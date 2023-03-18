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Лукашисты создали собственную «партию»

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  • 18.03.2023, 13:22
  • 1,492
Лукашисты создали собственную «партию»

Вместе легче идти на скамью подсудимых.

В Беларуси создали «политическую партию» «Белая Русь». Такое решение было принято 18 марта на учредительном съезде в Минске, передает БелТА.

На нем сообщили, что «Белая Русь» — «партия сторонников Лукашенко».

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера ООН обвинила режим Лукашенко в преступлениях против человечности. Об этом говорится в специальном докладе ООН о ситуации в Беларуси, обнародованном 17 марта в Женеве.

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