Лукашисты создали собственную «партию» 1 18.03.2023, 13:22

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Вместе легче идти на скамью подсудимых.

В Беларуси создали «политическую партию» «Белая Русь». Такое решение было принято 18 марта на учредительном съезде в Минске, передает БелТА.

На нем сообщили, что «Белая Русь» — «партия сторонников Лукашенко».

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера ООН обвинила режим Лукашенко в преступлениях против человечности. Об этом говорится в специальном докладе ООН о ситуации в Беларуси, обнародованном 17 марта в Женеве.

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