Си потащил цепь и загнал Путина в будку Юрий Луценко

18.03.2023, 22:23

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Юрий Луценко

фото: РБК-Украина

Россия живет только на подачки Китая.

В 1991 году Советский Союз проиграл холодную войну, и мир стал однополярным. Соединенные Штаты Америки занялись не всегда перспективными вещами (Афганистан, Ирак и так далее), а за это время за американские же деньги появился большой Китай.

Сейчас мы живем снова в двухполюсном мире: все просоветские страны Латинской Америки и Африки стали китайскими и их количество увеличилось. Китай – вторая экономика мира. Китай демонстративно бросает вызов и финансовой, и технологической монополии западного мира. Это полноценный второй центр земной цивилизации.

В российско-украинской войне Китай выиграл больше всех: не потратив ни одного юаня на эту войну, не выстрелив ни разу в любую сторону, он получил Россию в качестве не просто бывшего партнера, а в качестве колонии. Китай зашел на все рынки России, где раньше были качественные европейские товары, и заполонил их своими разного качества товарами. Китай выкачивает ниже себестоимости российские природные ресурсы. Китай заставил российские банки стать придатком своей финсистемы.

Почему сейчас Китай занялся проблемами российской агрессии по отношению к Украине?

Сначала Си наблюдал, чем закончится российская криминальная авантюра. А кончилась она тем, что Путин нивелировал себя и свою страну как самостоятельного мирового игрока. Ведь теперь он – изгой, бешеная собака для мира. И эта собака живет только на подачки Китая.

И именно поэтому сегодня Соединенные Штаты приветствуют, чтобы Си, фактический хозяин бешеной собаки, потащил цепь и загнал Путина в будку.

Китайский интерес в Украине – наше зерно, которое хотят есть голодные прокитайские африканские страны.

Именно это будет стоять на кону украинского выбора цивилизаций после нашей победы. Китай предложит нам дешевые инвестиции на восстановление.

Но это обманчивая дешевизна. Потому что дешевые непрозрачные кредиты – источник коррупции, ведущей к авторитаризму. Поэтому все страны – союзники Китая – Иран, Северная Корея, хорошо известная нам Беларусь – являются авторитарными или диктаторскими.

Это будет означать искушение дешевого финансового ресурса за отказ от демократии, НАТО и ЕС.

Наша задача – чтобы после победы мы сохраняли конституционно закрепленное направление на НАТО и ЕС. И сегодня, еще до победы, мы должны делать все, чтобы власть делала что-то в этом направлении, а не рассказывала потом, почему нас не взяли.

Для того, чтобы зайти в НАТО и ЕС, нужно не просто хорошо улыбаться и читать тексты в телевизор, и даже не только хорошо воевать, а нужно еще выполнить определенные условия, которые обязательны для всех стран, вступающих в эти два жизненно важных для Украины блока.

Юрий Луценко, Facebook

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