Новый кроссовер Audi Q5 2024 рассекретили до премьеры 1 20.03.2023, 11:34

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Силуэт кроссовера сильно изменится.

Audi Q5 2024 модельного года получит новую внешность в стиле электромобилей бренда. Ожидается появление новых гибридных модификаций и полностью электрической версии модели.

Кроссовер Audi Q5 следующего поколения кардинально преобразится внешне и внутри. Дизайнеры показали возможную внешность новинки. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Фото: Motor1.com

Audi Q5 2024 модельного года активно тестируют на дорогах общего пользования. Кроссовер получит обновленный дизайн в стиле электромобилей бренда.

Внешность модели станет более агрессивной и современной. Спереди установят узкие матричные фары с настраиваемой анимацией, а решетка радиатора станет более закругленной.

Силуэт кроссовера также сильно изменится. Колесные арки будут вмещать крупные легкосплавные диски размером до 21 дюйма в топовых комплектациях.

Фото: Motor1.com

В интерьере ожидается появление полностью новой приборной панели. Новый Audi Q5 будет использовать то же рулевое колесо с четырьмя спицами, что и модели Q4 E-Tron и Q8 E-Tron.

Ожидается, что у Audi Q5 следующего поколения будет полностью электрическая версия, возможно, под названием Q6 E-Tron. Версии с ДВС все еще будут доступны в модельном ряду.

По слухам, в Audi работают над созданием заряженной версии RS Q5, которая станет подключаемым гибридом. Такая модификация может использовать двигатель V6 в паре с электромотором.

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