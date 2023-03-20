В Минске продают недостроенный коттедж за $3,65 миллиона 11 20.03.2023, 12:12

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Это самая дорогая жилая недвижимость в столице.

В Минске за $3,65 млн продают недостроенный дом возле Цнянского водохранилища. Трехэтажный коттедж без внутренней отделки на 25 сотках пустыря — это самая дорогая жилая недвижимость в Минске, пишет ресурс Domovita.by, на сайте которого размещено объявление о продаже дома.

Продает недостроенный дом агентство недвижимости «Алькор». В описании говорится, что дом находится на закрытой территории с КПП, охраной и видеонаблюдением, где расположено всего 20 коттеджей. В этом поселке также есть закрытая беседка с кухней, зона барбекю, искусственный водоем и теннисные корты.

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