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В соцсетях усомнились, был ли визит Путина в Мариуполь реальным

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  • 20.03.2023, 14:12
  • 5,698
В соцсетях усомнились, был ли визит Путина в Мариуполь реальным

Глава Кремля якобы мог прибегнуть к услугам двойника или технологии дипфейк.

Путин под покровом ночи совершил визит в разрушенный россиянами Мариуполь. Однако в соцсетях сомневаются, что именно глава Кремля совершил визит на оккупированную территорию Украины.

Люди обратили внимание на лицо Путина, которое выглядело неестественным, и больше походило на какую-то маску. Говорят о возможности применения технологии дипфейк.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, украинка сорвала постановочную встречу Путина в Мариуполе.

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