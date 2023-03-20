В соцсетях усомнились, был ли визит Путина в Мариуполь реальным 6 20.03.2023, 14:12

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Глава Кремля якобы мог прибегнуть к услугам двойника или технологии дипфейк.

Путин под покровом ночи совершил визит в разрушенный россиянами Мариуполь. Однако в соцсетях сомневаются, что именно глава Кремля совершил визит на оккупированную территорию Украины.

Люди обратили внимание на лицо Путина, которое выглядело неестественным, и больше походило на какую-то маску. Говорят о возможности применения технологии дипфейк.

1.Сегодня во временно оккупированный Крым приехало что-то странное, но точно не путин. То ли плохо наложенный дипфейк, то ли реальная маска — но выглдело это как-то так, вот скриншоты из видео. pic.twitter.com/dipSWsojqR — Peter (@Peter79233966) March 18, 2023

Ранее, как писал сайт Charter97.org, украинка сорвала постановочную встречу Путина в Мариуполе.

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