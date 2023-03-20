На выезде из Гродно установлены военные блокпосты 10 20.03.2023, 15:02

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Идет досмотр автомобилей.

19 марта военные с автоматами стояли на выезде из Гродно и проверяли каждый автомобиль, рассказала читательница MOST. Вероятно, проверки были связаны со стрельбой в городе и «ликвидацией террориста».

19 марта в Гродно прогремели взрывы и выстрелы. Очевидцы сообщили, что их слышали на улицах Курчатова и Врублелевского.

Позднее пропаганда заявила, что в Гродно во время задержания «ликвидировали» иностранца.

«19 марта 2023 года в Гродно на ул.Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группа «А», — сообщила БелТА.

Позднее появились сообщения, что к служебному дому председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника приехала милиция, службы разминирования с собаками. Из этого можно судить о «минировании» дома чиновника.

В то же время на выезде из Гродно военные с автоматами стали проверять все автомобили.

— Вчера была хорошая погода и многие уехали из города на шашлыки. Мы с семьей тоже решили время провести за городом и после обеда возвращались. Были удивлены, когда на въезде в Гродно со стороны Сопоцкино было три блокпоста. Около Августовского канала один был и два на самих выездах из города. Стояли военные с автоматами и биноклями, которые останавливали все автомобили. Проверяли документы. Мы не понимали, почему такой досмотр. А когда приехали домой, то узнали о ситуации в городе с каким-то «иногентом», — рассказала MOST читательница из Гродно.

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