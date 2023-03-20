О двойниках и тройниках 5 Вадим Зайдман

20.03.2023, 15:20

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По следам поездки главы Кремля.

После турне Путина в Крым, Мариуполь и Ростов-на-Дону активизировались разговоры о существовании двойников и тройников Путина. Ну, действительно, сложно поверить, что за рулем машины в ночном Мариуполе сидел реальный Путин, который придерживался правил движения, точно какой рядовой водитель, останавливался на перекрестках, пропуская вперед фуры! В то время, как мы знаем, какие кортежи сопровождают машину реального Путина, какой выжженной пустыней становятся улицы города, по которым едет реальный Путин!

Тем не менее, я, как относился скептически к существованию двойников, а тем более тройников Путина – так скептически и продолжаю относиться. Скептически – это еще мягко сказано. Убежден, что эти разговоры – чистая конспирология. Объяснение, почему конспирология, довольно простое.

Во-первых, сомнительно само существование такого человека, который был бы настолько копией Путина, что все могли бы реально принять его за российского фюрера. Но допускаю, что его можно загримировать до такой степени, что копия действительно станет неотличима от оригинала. Но внешнее сходство – это еще даже не полдела. Гораздо более трудная задача – овладеть походкой, манерами и, главное, стилистикой речи Путина! Внешнее сходство все это совсем не гарантирует! А овладеть стилистикой именно Путина – дело архисложное.

Чтобы моя мысль стала яснее, приведу вот какой пример.

Самые знаменитые пародисты шикарно, до неотличимости копируют речь и манеры Ельцина, Жириновского, Лукашенко, других известных политиков. А вот Путин им удается не так хорошо. Посмотрите пародии на Путина Максима Галкина или не менее талантливого украинского пародиста Юрия Великого – именно Путин получается у них более чем приблизительно. Похоже – но не настолько, чтобы миллионы людей, не находящиеся под гипнозом, приняли его за реального Путина. Почему-то речь гаагского ордероносца оказывается трудна для копирования. Если профессиональные пародисты сталкиваются с такими трудностями – что уж говорить о непрофессионалах, людях, просто внешне похожих на Путина. И ведь двойники, в отличие от артистов, должны копировать оригинал с абсолютной – а не утрированной, как это обычно делают пародисты – точностью.

Тем не менее, соглашусь – история с ездой Путина по ночному Мариуполю приводит в смущение. Что угодно готова допустить моя фантазия – но только не Путина в роли рядового водителя.

Но и здесь не надо сразу хвататься за конспирологическое объяснение. Все-таки, руководствуясь принципом бритвы Оккама, сначала надо рассмотреть более простые и очевидные версии.

Ну, например, в машине действительно мог быть не Путин. И почти наверняка был не Путин. И это не обязательно был даже его двойник. Мы ведь видим сидящего за рулем человека, которого нам пытаются продать за Путина, только со спины, который за все время что-то невнятное пробормотал пару раз. А вот с мариупольскими жителями возле их дома общался уже, конечно, реальный Путин. Потому что путинская речь, повторюсь, – практически не поддается точному копированию.

Тут мы попались на психологический трюк кремлевских манипуляторов: сначала нам показали со спины какого-то мутного водителя, похожего на Путина всего лишь лысым затылком, а потом беседующего с мариупольцами реального Путина. И все почему-то решили что это один и тот же человек, а поскольку в машине априори не мог быть Путин – значит, и с мариупольцами беседовал его двойник.

Но откуда, если вдуматься, следует, что водитель в машине и собеседник мариупольцев – это один и тот же человек?

Я не настаиваю именно на этой версии того, что было в Мариуполе. Настаиваю только на том, что вся эта история может иметь естественное – а не конспирологическое объяснение.

Когда-нибудь мы это все узнаем.

Тем скорее, чем оперативнее ордероносец Путин будет препровожден в Гаагу.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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