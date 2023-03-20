закрыть
20 марта 2023, понедельник, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2

1
  • 20.03.2023, 19:05
Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2

Также Осло выделяет дополнительные средства для закупки боеприпасов и запасных частей.

Украина уже получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter Вооруженных сил Норвегии.

«26 января этого года было объявлено, что Норвегия внесет свой вклад в международную безвозмездную передачу танков Украине. Вскоре после этого было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков типа Leopard 2 и четыре машины поддержки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что танки уже были переданы Украине, а сейчас идет обучение личного состава идет в Польше под эгидой ЕС.

Также Норвегия выделяет дополнительные средства для закупки боеприпасов и запасных частей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку
Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку Артем Черников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников
Открытое письмо Иосифа Середича может быть сигналом от чиновников Андрей Санников
Тот же Фридман, только в профиль
Тот же Фридман, только в профиль Ирина Халип
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат
Нашу святую зямлю топчуць чобаты чужых салдат Іосіф Сярэдзіч