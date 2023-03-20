Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2 1 20.03.2023, 19:05

Также Осло выделяет дополнительные средства для закупки боеприпасов и запасных частей.

Украина уже получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Twitter Вооруженных сил Норвегии.

«26 января этого года было объявлено, что Норвегия внесет свой вклад в международную безвозмездную передачу танков Украине. Вскоре после этого было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков типа Leopard 2 и четыре машины поддержки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что танки уже были переданы Украине, а сейчас идет обучение личного состава идет в Польше под эгидой ЕС.

Также Норвегия выделяет дополнительные средства для закупки боеприпасов и запасных частей.

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