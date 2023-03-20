«Ощущение схода лавины в воздухе» 1 20.03.2023, 21:06

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Z-военкоры рассказали о подготовке к контрнаступлению Украины.

Широко анонсированный штурм украинских городов российской армией зашел в тупик, и теперь она готовится к обороне. Достигнув кульминации, наступление под командованием главы Генштаба РФ Валерия Герасимова не принесло Кремлю существенных результатов, несмотря на пополнение в виде 300 тысяч мобилизованных и десятков тысяч заключенных, пишут эксперты Института изучения войны (ISW). Армия РФ смогла добиться перевеса в районе Бахмута и Авдеевки, но потерпела фиаско при их штурме, потеряв в процессе десятки тысяч солдат. Наступление под Угледаром закончилось разгромом с потерей 130 единиц техники, которую направили под обстрел артиллерии противника, пишет The Moscow Times.

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Прихожин в воскресенье подтвердил, что готовится к контрнаступлению Украины. «Нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника, и быть готовыми отразить эти удары. Я думаю, что времени на подготовку у нас ещё пару недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить "Боржоми"», - написал в своем канале Пригожин. Он также отправил письмо с предупреждением министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Командующий батальоном «Восток» Александр Ходаковский пишет, что противник постепенно повышает градус обстановки — участились артобстрелы и локальные вылазки. «Впрочем, ощущение схода лавины в воздухе всё же висит. Готовы мы к предстоящим событиям? Сложно сказать. Мне кажется, свою горькую микстуру мы ещё до конца не допили», - пишет Ходаковский.

Канал ДШРГ «Русич» считает, что укрепления противотанковая защитная линия «Суровикина» вряд ли станет серьезным препятствием для ВСУ и имеет изъяны — строилась по старой карте и без маскировки, не учитывает рельеф местности, подходы к ней не прикрыты заграждениями и минами. «Существенная часть этих позиций не имеет смысла. Крайне неприятно, что деньги и ресурсы, выделенные на это строительство, часто уходят в пустоту», пишет «Русич».

Шанс на контрнаступление у Украины будет скорее всего один, сказал в интервью газете Rzeczpospolita бывший генерал НАТО и президент Чехии Петр Павел и «окно возможностей открыто в этом году».

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