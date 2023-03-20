В Гомеле школьный учитель создает копии феодальных замков 1 20.03.2023, 23:16

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Антон Базыленко

Фотофакт.

Школьный учитель труда Антон Базыленко и сам не знает, откуда у него такая любовь к дереву. В каждой коряге мужчина видит потенциальное изделие: шкатулку, сундук или подставку под горячее. А началось все пятнадцать лет назад с ольховой щепы, которую хотели отправить в утиль, пока не вмешался будущий мастер, пишет «Белка».

«Только не выбрасывайте!»

Антон Базыленко вспоминает, как однажды заглянул к коллеге в школьную мастерскую. Тогда он еще преподавал историю и даже не задумывался о рубанках и молотках.

— Кто-то принес в кабинет ольховые рейки и попросил сделать из них рамки. После работы на столе учителя остались небольшие тонкие щепки. Я обратил внимание на «некондицию» — у ольхи был красивый насыщенный цвет. И решил подарить щепкам вторую жизнь, — вспоминает Антон Базыленко.

Чуть позже мастер-любитель сделал из них фигурки-абстракции. И пошло-поехало! Шкатулки, сундуки, подсвечники, ключницы, вешалки, копилки — чего только нет в коллекции педагога. Но главное, что все вещи имеют свое назначение и могут использоваться в быту, а не пылиться на полках.

Пособие из дерева

Новое хобби так увлекло мастера, что в итоге он занялся стендовым моделированием и архитектурным макетированием, а в школе начал преподавать трудовое обучение.

Создавая копии замков, церквей, мостов и усадеб, Базыленко к процессу всегда подходит основательно — обращается к трудам известных зодчих и археологов. Иногда покорпеть над воплощением в жизнь идеи приходится не один месяц. Зато результат заслуживает стать выставочным экспонатом.

Кстати, в 2015 году у историка-трудовика уже была персональная выставка. Посетители получили возможность рассмотреть в деталях деревянные копии гомельского феодального замка XV—XVI веков и многих других уникальных сооружений.

— Каждый макет — это и новый опыт, и новые знания. Особенно для моих учеников. Когда я им показываю, как создавалась копия той или иной архитектурной достопримечательности, вопросы льются как из рога изобилия. Согласитесь, глядя на картинку в учебнике, такого эффекта не получишь, — уверен собеседник.

Сегодня в коллекции Антона Базыленко — крестьянские и феодальные усадьбы, знаменитая Каменецкая вежа и даже копия дома, где родился Якуб Колас. Останавливаться мастер не планирует. Совсем скоро обещает заняться реконструкцией Новогрудского замка, в реальности разрушенного почти до основания.

Любовь к труду через костеры

Чаще всего материалом для очередной работы становятся обыкновенные ящики, в которых перевозят фрукты.

— Прихожу на рынок или в магазин, спрашиваю, можно ли забрать деревянную тару. Обычно вопросов не возникает, отказывают редко. Все равно ящики потом отправятся в мусор. Так почему бы не сделать из них что-то стоящее? — уверен педагог.

Помимо тары из магазина, в дело идут старый паркет и разделочные доски, потерявшие привлекательный вид. Неплохим материалом Антон Базыленко называет ветви сосны, которые, пролежав пару лет на лесной подстилке, приобретают такой интересный оттенок, что их даже не нужно обрабатывать морилкой. А вот старая мебель для работы не годится, потому что почти вся сделана из ДСП.

Самым капризным сырьем трудовик называет осину. И больше всего мечтает о мореном дубе и эбеновом дереве. Как обычно, воплотить мечты в реальность мешает проза жизни — цена на эту древесину просто зашкаливает.

По мнению педагога, потенциал и желание работать в мастерской у современных школьников есть. Но интерес к дереву и инструментам надо прививать через создание нужных в быту вещей. На последнем уроке, например, он учил ребят делать копилки в виде домиков. Самой же простой, но функциональной вещью трудовик называет костер — многоразовую подставку под горячее.

Более сложные изделия достойно представляют школу на различных конкурсах.

— Наши ученики не раз участвовали в конкурсах, в том числе республиканского уровня: «Энергомарафон», «АрхНовации» и «100 идей для Беларуси». Среди ребят у меня даже есть «доверенные лица» — подмастерья. Обращаясь к ним при подготовке к конкурсу, знаю, что все будет «зер гуд» — от идеи до реализации. За наши проекты никогда не было стыдно.

Идеи под ногами

Одно время Антон Базыленко давал мастер-классы по работе с деревом на творческих встречах, знакомил гомельчан с азами стендового моделирования. Теперь это не так востребовано, но запал никуда не пропал.

— Откуда черпаю идеи? Под ногами! Пройдитесь по Советской, сверните с Пушкина на Артема или поезжайте в Западный — старые дома со своей историей сплошь и рядом. Чем не повод сделать макет? А вот к так называемым референсам из интернета отношусь скептически. Лучше всего побывать на месте самому, сфотографировать объект со всех нужных ракурсов, поговорить со специалистом (экскурсоводом, историком) — и здание действительно оживет в твоей модели.

Каждое изделие для мастера — самое любимое. Особенно в первые минуты после его изготовления. Поэтому ставить свое хобби на бизнес-рельсы собеседник не спешит.

— Как только начинаешь делать вещи на поток, это перестает быть творчеством. А ведь в каждую работу вложены душа и время. Пожалуй, это самые дорогие ресурсы, которые сложно измерить деньгами, — заключает собеседник.

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