Политолог о сюжете БТ про стрельбу в Гродно: Нам показали штурм пустой квартиры 1 21.03.2023, 17:35

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Видео от госТВ — нереальный фильм в стиле ментовских сериалов.

Политолог и координатор белорусской экспертной сети «Наше мнение» Вадим Можейко посмотрел видео о задержании «террориста» в Гродно и поделился своими выводами.

— Я смотрел видео об этом инциденте, которое показали по госТВ, откровенно говоря, оно оставляет ощущение, что очень хотели что-то показать и подтвердить свою версию, но показать было нечего, — отметил «Салідарнасці» политолог, комментируя «нейтрализацию иностранного террориста» в Гродно. — Нам показали штурм пустой квартиры, где ничего не видно, показали взрыв дома, где вообще нельзя понять, что там взорвалось, показали какой-то потолок. Нам показали, по сути, ничего.

— История очень похожая на ту, что «про 150 джипов с пулеметами», вам так не кажется?

— Я бы даже вспомнил классику про «отравленную крысу в канализации». Фантазия с тех пор у них богаче не стала.

Какой-то нереальный фильм категории В типа российских ментовских сериалов.

Я не берусь утверждать, что вообще ничего не было. Возможно, что-то и было, что-то раздули и к реальному факту добавили 99% фейков.

Что там за человек был, вообще, непонятно, существует ли он в природе. Сначала вроде как назвали его имя и гражданство, а потом сказали, что паспорт у него фальшивый.

Это только паспорт фальшивый или имя и гражданство тоже не актуальные? До тех пор, пока этого якобы убитого террориста не опознает кто-то, я склонен видеть в этом всем некую инсценировку.

— С какой целью?

— Не исключено, что это конкурентная борьба между силовыми ведомствами, когда кто-то хочет выслужиться и показать: вот смотрите, какие мы молодцы, те просто кого-то задержали, а мы —целого террориста, с гранатами.

— Почему вы сомневаетесь в том, что все это было реально и такой человек существовал?

— Может он и существовал, а вот найдутся ли у него следы или какая-то история, указывающие на то, чем он занимался, или это будет непонятно кто и откуда взявшийся.

Потому что вероятность, что всех собак повесят на случайного человека, тоже существует. Опять же совершенно непонятный вброс о том, что якобы он приехал с оружием, а потом начал ходить по вокзалам, что-то там высматривать.

При этом если мы вспомним реальные инциденты, которые осуществляли на территории Беларуси (например, когда беспилотник пытался поджечь омоновскую базу или последнее происшествие в Мачулищах), там алгоритм действий совершенно другой.

Куча задержанных в ходе отработки, а конкретики никакой, ни тебе гранат из-за границы, ни правдоподобных исполнителей. Почерк в тех историях и последней, представленной нам, разный.

Но я все-таки подожду, пока кто-то опознает этого человека в реальности.

— Пока единственное, что действительно последовало за «нейтрализацией террориста», это очередное усиление репрессий.

— Дело в том, что им нет разницы, под каким соусом усиливать репрессии и осуществлять зачистки. Они ведь не прекращаются все время. Вот только пару недель отрабатывали Мачулищи, теперь появился новый повод. И этот повод, кстати, тоже мог стать причиной всего этого «боевика».

Когда вспоминают про 30-е годы прошлого века, все говорят о масштабе репрессий. Но там был еще и контекст репрессий, когда согласно коммунистической идеологии, в связи с построением социализма постоянно должна была усиливаться классовая борьба.

А она не усиливалась, ну, не было никаких «белых диверсантов». И их пришлось искать.

Так и у нас сейчас поставлена задача активно ловить «террористов и экстремистов», а они не едут косяками через границу. Но Лукашенко сказал, что «прут экстремисты с оружием». Он же не может быть не прав. Значит, просто плохо искали.

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