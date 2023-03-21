ВСУ: Черноморский флот РФ в какой-то степени в ловушке

ВСУ: Черноморский флот РФ в какой-то степени в ловушке11
- 21.03.2023, 18:00
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Россия не сможет вывести свои корабли из Черного моря, даже если это будет необходимо.
Об этом 21 марта в комментарии агентству «Укринформ» заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Комментируя ситуацию, в которой российское командование, чтобы не потерять флот, захотело бы оградить свои корабли от ударов в контексте участившихся случаев взрывов во временно оккупированном Крыму, Гуменюк пояснила, что с определенными ограничениями Черноморский флот РФ можно перебазировать только в Азовское море.
«Если смотреть географически, вывод [кораблей] для них сейчас возможно разве что в Азовское море. Но там не всюду позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и приняты санкции», – подчеркнула спикер.
На уточняющий вопрос, можно ли сказать, что россияне находятся в своеобразной «ловушке», она ответила, что «в какой-то степени да».
«Но они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают ее таковой в 100 морских милях (около 180 км) от контролируемого Украиной берега», – отметила Гуменюк.