Вассальный поцелуй Сергей Бережной

21.03.2023, 18:12

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Сергей Бережной

Азартный ты, Парамоша, вот это тебя и погубит.

По моему мнению, Путин не имеет ни одного внутреннего блока на то, чтобы уйти под товарища Си. Он воспринимает государства как территорию кормления их «хозяев», это сугубо криминальный взгляд, и «босс», стоящий выше, вписывается в эту картинку как родной.

Если он обеспечит Пу прикрытие задницы за отчисления или гарантии будущих услуг, это никак не ограничит власть самого Пу, наоборот, укрепит ее. И никаким суверенитетом РФ жертвовать не придется, потому что вне Пу этого суверенитета давно не существует.

Другое дело, если Си, приняв от Пу вассальный поцелуй в задницу, прикажет ему сворачивать войну в Украине, потому что она вредит совместному бизнесу. Как «сворачивать» - это не проблема Си, это Пу должен как-то сам.

А ведь мы Пу знаем, он попробует и рыбку, и елку, и еще немного закусить дровами. Дрова у него еще есть, и этого хватит, чтобы попытаться поблефовать не только с Западом, но и с Си.

Азартный ты, Парамоша, вот это тебя и погубит.

Сергей Бережной, «Фейсбук»

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