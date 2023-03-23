Медведеву пригрезилось начало войны Германии против РФ 23.03.2023, 12:58

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Дмитрий Медведев

Экс-президент России не может успокоиться из-за ордера Гааги.

Заместитель представителя Совета федерации РФ Дмитрий Медведев продолжает публичную «истерику» из-за решения Международного уголовного суда Гааги выдать ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

В этот раз свой «гнев» Медведев направил на руководство Германии. В своем комментарии кремлевским СМИ он анонсировал «ракетный удар по Бундестагу» и офису канцлера ФРГ Олафа Шольца в случае, если Берлин посмеет арестовать Путина.

«Это casus belli, что это объявление войны», - заявил Медведев.

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