Ученые считают, что форма Вселенной не такая, как все думают 5 23.03.2023, 13:34

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Ее форма не такая уж плоская.

Авторы нового исследования предположили, что Вселенная на самом деле может быть в форе гигантского пончика, несмотря на остальные данные. Странные узоры, обнаруженные в отголосках Большого взрыва, можно объяснить тем, что Вселенная отличается более сложной формой, пишет «Хайтек».

Астрономы измеряли топологию Вселенной несколькими способами. Все данные свидетельствуют о том, что геометрически она плоская и имеет простую развернутую топологию.

Но авторы исследования, опубликованного в базе данных препринтов arXiv, предположили, что прошлые измерения были ограничены. В частности, наблюдения предполагают, что Вселенная обертывается вокруг себя только в одном измерении. Кроме того, у нее нет более сложной топологии. Также наблюдения за реликтовым излучением выявили некоторые странные, необъяснимые аномалии — появление крупных узоров там, где их быть не должно.

В рамках нового исследования ученые исследовали космический микроволновый фон — свет, испускаемый, когда космосу было всего 380 000 лет. Теперь он находится на расстоянии более 42 млрд световых лет и характеризуется крошечными колебаниями температуры. Астрономы рассчитали предсказанный размер этих колебаний по сравнению с наблюдениями и они отличались. Это значит, что те лучи света, которые исходили параллельно с начала времен, изменили направление в пространстве-времени. А, значит, геометрия Вселенной искривлена.

Но те же измерения показали, что если не принимать во внимание мелкомасштабные отклонения от галактик и черных дыр, общая геометрия Вселенной плоская. На самом деле Вселенная со сложной топологией могла бы объяснить по крайней мере некоторые аномалии реликтового излучения.

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