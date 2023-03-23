Бахмут — город откровений Андрей Окунь

23.03.2023, 14:20

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Самым болезненным ударом для российской власти за время войны стала сдача Херсона.

Я долго не мог понять, ради чего вот уже более полугода российское военное командование пытается захватить Бахмут. Маленький городишко не имеет особенного стратегического значения, но его все равно превратили в Сталинград нашей эпохи. Участники с обеих сторон описывают сражения за Бахмут, как адовую мясорубку, прокручивающуюся с такой высокой интенсивностью, какой еще не видели на украинском фронте.

Сейчас город представляет из себя дымящиеся руины. При этом важно понимать, что чем дольше длится эта кровавая баня, тем меньший военный и логистический потенциал для России несет в себе Бахмут. Украинская сторона давно подготовила глубокую линию обороны за ним, так что захват города особенного преимущества России не даст.

Раз нет логических ответов, то разгадку стоит искать среди эмоций. Самым болезненным ударом для российской власти за время войны стала сдача Херсона. Потеря города повисла над кремлевскими головами мрачной тенью политического поражения. Можно сказать, что верхушка России больна Херсоном. Это ее кровоточащая рана. Ее вечный повод для вендетты. И появление второго такого Херсона армия может не перенести.

К тому же важно четко видеть психологический портрет людей, которые в России принимают решения. Это люди, привыкшие получать все по первому звонку. Люди, которые не ведут переговоры с террористами, пусть даже в заложниках находится тысяча детей, как это было в Беслане. И, конечно, Путин, который, как отмечали многие политологи, считал западных политиков слабаками за их умение идти на компромиссы.

И вот он Бахмут. Неприступный, непокорный, неберущийся. А перед ним люди, не привыкшие получать отказы и вложившие в его захват слишком много. Стоит ли от них ждать здравых решений? Скорее, они упрутся рогом и будут сопеть, пока не испустят дух.

Там, где любое проявление сознательности воспринимается как слабость, не надо искать осмысленности. Бахмут штурмуют, потому что он падла никак не сдается. Бои за Бахмут - это не про стратегическую выгоду, а про эмоциональную зависимость политического руководства России от побед. Другие направления сейчас не сулят никаких приятных перспектив, а Бахмут вот он, надо только дожать, и будет красивая победа. Правда, город, по словам пропагандистов, должен был пасть еще в январе, когда Пригожин фотографировался в соляных шахтах. Но разве наркоман остановится после одной дозы, а алкоголик - после одной рюмки? Вот и тут тоже самое.

Андрей Окунь, Telegram

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