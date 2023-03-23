Пекин и Вашингтон начали борьбу за послевоенное устройство Московии 2 Орест Сохар

23.03.2023, 15:27

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Орест Сохар

Теперь у США развязаны руки

Красный Си Цзиньпин слетал в Россию, чтобы пометить территорию: он пытался показать всему миру, что война РФ с Украиной его не сильно беспокоит, но Поднебесной важно избежать развала Московии и сохранить бункерного на троне, – независимо от формата завершения «СВО». Такой подход вряд ли понравится нашим западным партнерам, которые хотели бы видеть во главе кремля адепта демократических ценностей.

Кремлевский карлик поселился в кошельке в Си. Это главный результат визита лидера КНР.

Только поддерживая нынешний режим, Китай может все активнее превращать Московию в свою колонию, за бесценок покупая российское сырье.

Си Цзиньпин во время визита фактически благословил фигуранта Гааги на 5-й президентский срок: «Уверен, что русский народ вас безусловно поддержит в добрых делах».

Многолетней задачей Белого дома было сепарировать РФ и КНР.

Сначала США в период потепления отношений с Кремлем даже организовывали саммит в Женеве 2021 года. Попытка провалилась.

С началом широкомасштабного вторжения многие аналитики считали, что США замедляют приближение украинской победы, стремясь договориться с Китаем о послевоенном устройстве Московии и судьбе ее вождя. Результат такой же.

Теперь у Вашингтона развязаны руки: это и новые санкции, и организация международных трибуналов, на фоне которых бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи будет выглядеть правителем, обделенным вниманием мировой Фемиды. Цель: после победы Украины привести в Кремль прозападного лидера.

Решение Китая поставить на бункерного расценивается украинскими партнерами как новый и серьезный вызов для запада. Спикер Белого Дома даже резюмировал: «Я не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие надежды на то, что война скоро закончится». Фактически мы стоим на пороге новой холодной войны. Но она поможет выиграть реальную войну на поле боя.

Орест Сохар, t.me

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