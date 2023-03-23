Полковник ВСУ: На танковой отрасли РФ может быть поставлен крест 1 23.03.2023, 17:18

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И по этой причине Путин заговорил.

В России возникла шумиха из-за информации о том, что союзники готовы передать Украине снаряды с обедненным ураном, которые считаются очень эффективным противотанковым оружием. Полковник запаса ВСУ Роман Свитан объяснил ZAXID.NET, речь не идет о ядерном оружии, как пытаются это преподнести власти РФ, рассказав, что из себя представляют данные боеприпасы.

«Раз Путин заговорил, значит припекло. Они прекрасно понимают, что противодействия снарядам с наконечниками с обедненным ураном у россиян просто нет», - уверенно заявил полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан детально рассказал, чем опасны для российских танков снаряды с обедненным ураном: «Активная броня от них не защищает. Толщина брони российских танков до 700 мм, а это как раз то расстояние, которое очень легко проходит сердечник с обедненным ураном и дальше внутри выжигает все, что есть в танке, потому можно ставить крест на всей танковой отрасли и вообще на танках российских, если выйдут Challenger с этими снарядами и начнут определенные движения, потому они прекрасно это понимают».

«Нашли информационный момент, чтобы это подать и попытаться остановить поставки именно такого рода снарядов, как они останавливают поставки кассетных боеприпасов, переводя их в разряд средств массового поражения», - подытожил военный эксперт.

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