На одном из участков Белорусской железной дороги опаздывают поезда
- 23.03.2023, 23:23
В БелЖД ссылаются на технические причины.
По техническим причинам на участке Осиповичи-Минск поезда следуют с опозданием, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.
«БелЖД принимает все необходимые меры по доставке пассажиров к месту назначения.
Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить в контакт-центре по телефону 105», — говорится в сообщении.
Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.