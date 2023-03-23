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На одном из участков Белорусской железной дороги опаздывают поезда

  • 23.03.2023, 23:23
На одном из участков Белорусской железной дороги опаздывают поезда

В БелЖД ссылаются на технические причины.

По техническим причинам на участке Осиповичи-Минск поезда следуют с опозданием, сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

«БелЖД принимает все необходимые меры по доставке пассажиров к месту назначения.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно получить в контакт-центре по телефону 105», — говорится в сообщении.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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