Белорусским врачам усложнили получение и подтверждение категорий 3 24.03.2023, 10:07

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Новшества вступают в силу 25 марта.

Министерство здравоохранения Беларуси изменило Инструкцию о проведении профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения. С 25 марта правила получения и подтверждения врачами и медработниками квалификационных категорий в Беларуси усложнятся, сообщает officelife.media.

Одно из главных нововведений касается в принципе присвоения категорий. Сейчас врачам присваивается категория по квалификации «врач» без уточнения специализации. Это приводит к таким ситуациям, когда, например, врач-гинеколог с течением времени получает высшую категорию по этой специализации, затем проходит курсы переподготовки в БелМАПО по специализации врач УЗИ и автоматически становится врачом УЗИ высшей категории.

Теперь же условный врач-гинеколог высшей категории после переподготовки станет врачом УЗИ без категории и должен будет заново проходить аттестацию именно по новой специализации.

При этом стаж работы по специальности для получения второй категории снижается с трех до двух лет, а объем времени профессиональной подготовки — с 100 до 80 часов для врачей и с 50 до 40 часов для среднего медперсонала. Для получения первой категории стажа нужно будет соответственно не 6, а 5 лет (из них не менее трех лет во второй категории), для высшей — не 9, а 8 лет стажа (из них не менее трех лет в первой категории).

Сейчас врачи и медработники, которым присвоена квалификационная категория, перешедшие на новую специализацию, допускаются к аттестации на присвоение той же квалификационной категории по новой специализации через 2 года со дня начала работы по ней. В течение этого времени квалификационная категория, присвоенная по прежней должности служащего, считается действующей.

По новым правилам этот процесс упростится. В инструкцию об аттестации добавлен такой пункт:

работники со стажем работы на должностях служащих врачей-специалистов не менее четырех лет после переподготовки допускаются к аттестации на первую категорию по новой специализации в течение шести месяцев после окончания подготовки или обучения без учета стажа работы по новой специализации, времени работы во второй квалификационной категории либо при отсутствии второй квалификационной категории.

То есть после получения новой специальности врачу можно будет уже через полгода получить по ней первую категорию даже без наличия второй и без пяти лет стажа. Но высшую категорию сразу получить будет нельзя.

Также документ изменяет требования к подтверждению категорий врачей и медработников по основной специализации.

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