Аксенов и Пригожин создали новую ЧВК в Крыму 24.03.2023, 15:40

1,678

Стало известно, кто курирует боевиков.

Так называемый «глава» Крыма создал на оккупированном полуострове свою частную военную компанию. Командует ею один из главных наемников ЧВК «Вагнера».

Об этом сообщают «Важные истории».

СМИ отмечают, что Аксенов один из не многих среди российской элиты поддерживает тесный контакт с «поваром Путина» и владельцем «Вагнера» Евгением Пригожиным. По всей вероятности, они вместе создали в оккупированном Крыму отдельную военную группировку.

В марте этого года Аксенов в эфире крымского телевидения рассказал о появлении в Крыму нового «военного подразделения». СМИ утверждают, что речь идет о частной военной компании «Конвой».

В Telegram даже появился канал с одноименным названием. В нем публикуются призывы вступать в ЧВК, а также пропагандистские тексты. В частности, конспиративные теории о том, как Рокфеллеры выкупили систему водоснабжения в Украине и теперь «с помощью специального химического состава парализуют те участки мозга, которые отвечают за идентификацию человека».

По данным издания, формально «Конвой» - это боевой армейский резерв (БАРС). Участники подписывают два контракта - с ЧВК и «Минобороны». По словам одного из членов, зарплата наемников в месяц - около 200 тысяч рублей, а командования - 300 тысяч. Помимо этого обещают землю «в Крыму или Абхазии».

Издание отмечает, что в составе подразделения служит около 300 человек. Позиции «Конвоя» находятся в соседней с Крымом Херсонской области.

Кто курирует ЧВК

«Это ЧВК Аксенова, но все командование - бывшие сотрудники ЧВК Вагнер. Все - давно знакомые друг другу люди», - заявил бывший наемник «Конвоя».

СМИ установило, что курирует работу ЧВК правая рука Пригожина Константин Пикалов с позывным «Мазай». Он также является куратором ЧВК «Вагнера» в Африке.

Еще одним руководителем «Конвоя» является Василий Ящиков, который заявляет, что его предок был «казаком и личным телохранителем императора Николая II и императрицы Марии Федоровны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».