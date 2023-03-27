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«Может, при перевозке ядерного оружия что-нибудь в Беларуси рванет»

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  • 27.03.2023, 12:38
  • 4,336
«Может, при перевозке ядерного оружия что-нибудь в Беларуси рванет»

Украинский политолог считает, что нашу страну превращают в полигон.

Украинский политолог Игорь Рейтерович в эфире 24tv.ua прокомментировал размещение в Беларуси ядерного оружия:

— Белорусам вообще окей, что их территорию превращают действительно в цель, полигон? Мы же не знаем, как россияне это перевозят. Может, во время перевозки что-нибудь случится, выпадет из вагона, разорвет?

Ранее в интервью Charter97.org лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников призвал созвать Совбез ООН по ситуации с размещением ядерного оружия в нашей стране.

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