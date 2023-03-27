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Семь причин, по которым не стоит делиться паролем от своего Wi-Fi с другими

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  • 27.03.2023, 15:44
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Семь причин, по которым не стоит делиться паролем от своего Wi-Fi с другими

Среди них – возможное распространение вредоносного ПО.

Поделиться паролем от Wi-Fi с друзьями может показаться логичным и дружелюбным жестом, но на самом деле это может привести к серьезным проблемам для вас и вашей сети.

Издание Daily Mail опубликовало материал, в котором перечислено главные причины, по которым стоит дважды подумать перед тем, как делиться паролем от своего Wi-Fi с кем-либо.

1. Незаконные загрузки.

Если кто-то другой использует ваше интернет-соединение для загрузки нелегального контента, он оставит «онлайн-след» обратно к вашему маршрутизатору.

2. Распространение вредоносного ПО.

Вредоносное ПО очень часто работает в фоновом режиме, а это означает, что человек может совершенно не подозревать о заражении при подключении.

Если устройство, например смартфон, заражено вредоносным ПО и подключается к вашей сети Wi-Fi, оно может атаковать ваши компьютеры, телефоны и планшеты по мере своего распространения.

3. Доступ к данным.

Позволяя кому-то подключиться к вашей сети Wi-Fi, вы фактически предоставляете этому человеку доступ к системе, через которую проходят данные.

4. Блокировка вашего IP.

Некоторые веб-ресурсы, в том числе соцсети и онлайн-игры, могут блокировать IP-адреса пользователей, которые нарушили их условия обслуживания. Если кто-то из тех, кто использовал вашу сеть, сделал это, то пострадаете и вы сами.

5. Использование пароля.

Если пароль от вашего Wi-Fi совпадает с паролями от других аккаунтов, то этим можно злоупотребить, получив доступ к вашим учетным записям.

6. Замедление интернета.

Если ваш друг будет использовать вашу сеть для загрузки большого объема данных, это может снизить скорость вашего интернета. К примеру, если вы смотрите фильм в 4K, а кто-то скачивает большие файлы и играет в онлайн-игру, вы можете обнаружить, что все работает очень плохо.

7. Никто не застрахован от того, что ваш знакомый передаст пароль другому знакомому. А это повышает все вышеперечисленные риски.

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