«Белые халаты»: В Беларуси можно стать врачом-специалистом от всего 3 27.03.2023, 17:24

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Нехватку узких специалистов «решили» оригинальным способом.

Телеграм-канал «Белые халаты» обратили внимание на постановление Минздрава Беларуси от 1 февраля 2023 года №21, которое вносит изменения в аналогичное постановление от 31 мая 2021 года №72 «О требованиях к занятию должностей служащих медицинских, фармацевтических работников».

Вопрос подготовки медицинских кадров актуален во всем мире. В Беларуси одной из отличительных черт является то, что врач получает право на работу после 7 лет обучения (6 - медицинский университет + 1 год интернатуры), в то же время в соседних странах Европы для этого требуется более 10 лет (6 лет университета + от 5 лет резидентуры). Это не значит, что человек является студентом все это время, это значит, что врач получает право на самостоятельную работу постепенно.

У нас же нередки ситуации, когда обязанности заведующего хирургическим отделением ложатся на выпускника вуза, который получил один год практики под руководством более опытных коллег. По поводу описанной ситуации в указанном выше постановлении нет никаких комментариев, зато есть очень важные изменения для врачей-клиницистов, которые при желании сейчас смогут выполнять УЗИ согласно своему профилю. Так, врач-гинеколог на законных основаниях сможет выполнять УЗИ органов малого таза и выдавать заключение с описанием, без необходимости проходить для этого переподготовку по ультразвуковой диагностике, где будет изучать нюансы исследования сердца. Это как раз очень похоже на мировую практику. Но это еще не все нововведения.

Свой комментарий о постановлении №21 дает врач акушер-гинеколог Станислав Соловей.

«Забавно, что когда я прочитал о постановлении, мои первые мысли были: «Спасибо, лучше поздно, чем никогда».

Решение о том, что УЗИ в рамках своей специальности должно быть доступно хирургам, гинекологам, урологам, кардиологам и далее по списку в качестве прикроватного метода, должно было быть принято лет 5 назад. Для современной медицины УЗИ давно стало таким же неотъемлемым методом, как осмотр или общение с пациентом. Действительно, за 1 месяц можно научить врача смотреть базовые моменты в рамках его специальности и не нужно будет грузить его знаниями по смежным специальностям. Честно, на первичной специализации по УЗИ, которую я проходил, мне было просто жаль времени слушать лекции по УЗИ щитовидной железы или сердца. Я четко понимал, что не буду этим заниматься, а УЗИ мне надо только в рамках моей специальности. Конечно, никто не отменяет экспертов в области УЗД, где должна быть более долгая и качественная подготовка, к примеру, пренатальная диагностика или УЗИ при эндометриозе.

Но в данной бочке мёда есть ещё и ведро дегтя, смотрим:

1.16. при переходе врача-специалиста на должность служащего по перечню, предусмотренному приложением 2, требуется повышение квалификации по образовательным программам повышения квалификации для соответствующей специальности врача-специалиста в суммарном объеме 160 учебных часов. Получение необходимого объема учебных часов может осуществляться в течение шести месяцев с даты приема на новую должность служащего.

Перевести?

С сегодняшнего дня, ты не врач-невролог, а врач-терапевт, а чтобы ты вспомнил, как лечить артериальную гипертензию, гастрит и бронхит мы тебя отправим на месячные курсы, но через месяцев 5.

Или врачу скорой помощи без проблем стать врачом-педиатром, ведь все врачи скорой помощи знают все виды справок выдаваемых педиатром и календарь прививок.

Из врача общей практики сделать кардиолога за месяц? Пара пустяков, что там учить, сердце-то всего одно, это же не почки.

Получается отличный лайфхак, если в небольшой поликлинике в Рогачеве нет невролога, кардиолога и эндокринолога. То назначается на все эти три должности один врач общей практики, который при этом сразу начинает работать, а где-то через пару месяцев отправить его, на три месяца на курсы в Гомель и вот чудо, все узкие специалисты есть в поликлинике.

Это не профанация обучения специальности, это издевательство над здравым смыслом. Получается, что при желании после 8 месяцев обучения врач общей практики будет иметь такой бейдж:

УЗ Речицкая центральная районная поликлиника

Бехтерева Анна Леопольдовна

врач общей практики

врач-инфекционист

врач-кардиолог

врач-невролог

врач-пульмонолог

врач скорой медицинской помощи

врач-терапевт

врач-фтизиатр

врач-эндокринолог.

Так и хочется добавить: «нужное подчеркнуть». Что же будет дальше? Я не удивлюсь даже специализации земский доктор или цирюльник в сертификате о повышении квалификации ГомГМУ или БГМУ».

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