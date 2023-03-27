В Беларуси подешевеет автомобильное топливо 8 27.03.2023, 18:25

2,560

На одну копейку.

С 28 марта в Беларуси предельные розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин уменьшатся на одну копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 28 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 2 рубля 32 копейки, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 42 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 64 копеек, ДТ — 2 рубля 42 копейки.

Это четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 21 марта: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.

Напомним, в прошлом году цена на топливо изменялась 18 раз, в 2021 году — 30 раз, в 2020-м — 16, в 2019-м — 28, годом ранее — 27.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».