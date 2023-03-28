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Прогноз по валютам: на текущей неделе ситуация может измениться

  • 28.03.2023, 7:56
Прогноз по валютам: на текущей неделе ситуация может измениться

Какие курсы установятся в белорусских обменниках.

На белорусском валютном рынке ситуация развивалась вполне предсказуемо. Доллар США по итогам недели остался в минусе на -0,31%, остановившись на курсе USD/BYN 2,8426. К началу года сохраняется рост на 3,88%. Евро прибавил за прошлую неделю +2,11% до уровня EUR/BYN 3,1159, или максимума с апреля 2022 года. К началу текущего года рост составляет +7,18%, пишет сайт myfin.by.

Российский рубль продолжает снижение курса, и за прошлую неделю дисконт составил -0,43%, к началу года -1,38%. Курс закрытия прошлой недели составил RUB/BYN 3,7311 за 100 российских рублей.

Но не исключено, что на текущей неделе ситуация может измениться в противоположную сторону, – доллар США и евро на белорусском валютном рынке снизятся в цене, российский рубль восстановит позиции.

Дело в том, что текущая неделя – последняя неделя месяца и квартала, это неделя налоговых выплат. Как в Беларуси, так и в России в это время возрастает спрос на национальные валюты, что дает им повод укрепиться против иностранных валют. Кроме этого, нефтяные котировки вернулись к росту, что также может оказать поддержку российскому рублю и сыграть против доллара США на российском и белорусском валютном рынке.

На текущей неделе можно ожидать коррекции пары USD/BYN к 2,8000. Евро также может снизить котировки до EUR/BYN 3,0500. Российский рубль имеет шанс укрепиться, и можно ожидать курса пары RUB/BYN в в районе 3,7600 за 100 российских рублей.

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