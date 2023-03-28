закрыть
28 марта 2023, вторник, 9:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Офис президента Украины: Лукашенко лучше меньше говорить

2
  • 28.03.2023, 8:56
  • 4,962
Офис президента Украины: Лукашенко лучше меньше говорить

Диктатор только ухудшает свое положение.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал для nv.ua последние заявления Лукашенко и размещение в Беларуси ядерного оружия РФ.

Он назвал белорусского диктатора «информационным топ-пропагандистом Кремля», слово которого вряд ли сегодня имеет какой-то вес.

— Потому что фактический контроль, мы с вами уже понимаем это в полном объеме, над военной вертикалью в Беларуси, силовой вертикалью в Беларуси, над инфраструктурными объектами, такими как Мозырь или полигоны, полностью принадлежит Российской Федерации. Поэтому Россия использует Беларусь не как суверенный субъект, а исключительно как свою территорию, имеющую определенные декоративные признаки суверенности как таковой, к сожалению. То есть Лукашенко не субъект, который может сказать хочу или не хочу. Это исключительно топ-пропагандист, не больше. И эта позиция, если все же Россия действительно не просто имитирует перевозку ядерного оружия в Беларусь, а попытается это устроить, то это будет означать, что Лукашенко вообще можно вычеркнуть из перечня людей, о которых нужно упоминать, — заявил представитель Офиса президента Украины.

Подоляк отметил, что Украина до сих пор видела разницу между Россией, которая является инициатором и непосредственным участником войны, и Беларусью, которая предоставляет РФ свою инфраструктуру, но как юридический субъект в войне не участвует. Однако заявления Лукашенко после произошедшего в Мачулищах, которые Подоляк назвал «неадекватными», по его мнению, усугубляют положение.

— Лукашенко было бы желательно меньше говорить, потому что это будет иметь для него лично важное значение для защиты в послевоенное время. Ибо он сможет сказать, что некоторые вещи он делал по принуждению Российской Федерации, и это будет адвокация для себя. Но я немного выше говорил о том, что Россия абсолютно четко, сознательно использует его как субъект информационного давления, в частности, на европейские сообщества, украинское сообщество. Поэтому он и делает эти отвратительные заявления, которые только усугубляют его личное положение, — заявил Михаил Подоляк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению
Заявление главы делегации Республики Беларусь на переговорах по ядерному разоружению Андрей Санников
Наступил судьбоносный момент для Беларуси
Наступил судьбоносный момент для Беларуси Ивонка Сурвилла
И в неволе – День Воли
И в неволе – День Воли Ирина Халип
Вжился в роль вассала
Вжился в роль вассала Леонид Невзлин