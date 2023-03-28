Офис президента Украины: Лукашенко лучше меньше говорить 2 28.03.2023, 8:56

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Диктатор только ухудшает свое положение.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал для nv.ua последние заявления Лукашенко и размещение в Беларуси ядерного оружия РФ.

Он назвал белорусского диктатора «информационным топ-пропагандистом Кремля», слово которого вряд ли сегодня имеет какой-то вес.

— Потому что фактический контроль, мы с вами уже понимаем это в полном объеме, над военной вертикалью в Беларуси, силовой вертикалью в Беларуси, над инфраструктурными объектами, такими как Мозырь или полигоны, полностью принадлежит Российской Федерации. Поэтому Россия использует Беларусь не как суверенный субъект, а исключительно как свою территорию, имеющую определенные декоративные признаки суверенности как таковой, к сожалению. То есть Лукашенко не субъект, который может сказать хочу или не хочу. Это исключительно топ-пропагандист, не больше. И эта позиция, если все же Россия действительно не просто имитирует перевозку ядерного оружия в Беларусь, а попытается это устроить, то это будет означать, что Лукашенко вообще можно вычеркнуть из перечня людей, о которых нужно упоминать, — заявил представитель Офиса президента Украины.

Подоляк отметил, что Украина до сих пор видела разницу между Россией, которая является инициатором и непосредственным участником войны, и Беларусью, которая предоставляет РФ свою инфраструктуру, но как юридический субъект в войне не участвует. Однако заявления Лукашенко после произошедшего в Мачулищах, которые Подоляк назвал «неадекватными», по его мнению, усугубляют положение.

— Лукашенко было бы желательно меньше говорить, потому что это будет иметь для него лично важное значение для защиты в послевоенное время. Ибо он сможет сказать, что некоторые вещи он делал по принуждению Российской Федерации, и это будет адвокация для себя. Но я немного выше говорил о том, что Россия абсолютно четко, сознательно использует его как субъект информационного давления, в частности, на европейские сообщества, украинское сообщество. Поэтому он и делает эти отвратительные заявления, которые только усугубляют его личное положение, — заявил Михаил Подоляк.

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