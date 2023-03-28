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Яркий дизайн и 800 сил: представлен самый дорогой Ford Mustang

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  • 28.03.2023, 11:19
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Яркий дизайн и 800 сил: представлен самый дорогой Ford Mustang

Новинку выпустят лимитированной серией. 

Американское тюнинг-ателье Saleen презентовало свою новую модель SA-40 Speedster. Авто являет собой серьезно доработанный кабриолет Ford Mustang. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Saleen.

Компания Saleen выполняет тюнинг Ford Mustang уже 40 лет и именно этому юбилею посвятили новый SA-40 Speedster. Всего выпустят только 10 таких авто стоимостью $142 000 – это самый дорогой Ford Mustang.

Saleen SA-40 Speedster построен на базе модели предыдущего поколения, ведь новый Ford Mustang 2023 еще не поступил в производство. Узнать его можно по более агрессивной передней части, расширенным крыльям и аэродинамическому обвесу. Кроме того, на капоте появился воздухозаборник, а на крышке багажника – спойлер.

Все 10 Ford Mustang Saleen SA-40 Speedster будут окрашены в желтый цвет с черными полосами и получат особые пятиспицевые диски.

В отделке салона использована двухцветная кожа, разбавленная желтыми вставками. По умолчанию авто является двухместным, а вместо задних сидений установлены карбоновые обтекатели. Впрочем, их можно снять и установить кресла.

Тюнинг Ford Mustang включает установку механического нагнетателя. Благодаря ему отдача 5,0-литрового V8 выросла до 800 л. с. и 915 Н∙м. Вместе с тем это не самая мощная версия модели – существуют даже 1300-сильные Mustang. Также доработаны подвеска и тормоза кабриолета.

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