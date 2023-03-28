Белорусы обратились к депутатам Сейма Литвы 28.03.2023, 16:51

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В Вильнюсе прошел митинг за права белорусов.

В Вильнюсе 26 марта на площади Винцаса Кудирки прошел митинг за права белорусов, а именно против поправок в закон.

Появился и проект петиции, которую можно подписать онлайн по ссылке. Публикуем ее текст:

«Уважаемые депутаты Сейма Литовской Республики!

Мы обращаемся к вам от имени белорусской диаспоры Литвы: общественных организаций «Dapamoga», «Наш дом», партии Народная Грамада, политических беженцев из Беларуси, граждан Беларуси, проживающих в Литве, волонтёров из разных стран, поддерживающих белорусский протест.

Все мы благодарны Литве, которая стала домом (в прямом смысле этого слова) для тысяч противников режима Лукашенко, прошедших тюрьмы и репрессии со стороны диктатуры. И этого дома мы можем лишиться, поскольку 21 марта Сейм Литвы в первом чтении абсолютным большинством голосов принял законопроект, который ограничивает для граждан России и Беларуси возможность получения виз, вида на жительство, а также гражданства. Очевидно, что после вступления закона в силу 15 апреля, мы и здесь, в Литве, окажемся в положении ущемлённых, но теперь уже не по принципу лояльности ко власти, а по национальному признаку.

Хотим обратить ваше внимание на то, что проект закона нарушает вопиющим образом Всеобщую декларацию прав человека, которая гласит:

Статья 15

1. Каждый человек имеет право на гражданство.

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство.

Статья 13

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.

Белорусы, проверенные ДГБЛ, прошедшие непростую процедуру легализации в Литве, ощущают себя в растерянности: неужели, пройдя через пытки и избиения, они не доказали факт своей приверженности европейским ценностям и неприятия диктатуры, в прямом смысле, проливая за это свою кровь?

Политические беженцы из Беларуси придерживаются ясно выраженной позиции поддержки Украины в борьбе против агрессии России ; с начала агрессии они приняли участие в более, чем 50 акциях против войны в Украине, развязанной РФ.

Также белорусские правозащитные и волонтёрские организации с первого дня войны в Украине оказывали помощь украинским беженцам здесь, в Литвe, и, непосредственно, в Украине - отправляя гуманитарную помощь и вывозя людей с польской границы.

Мы верим в политическую волю и здравый смысл литовских политиков, и призываем депутатов Сейма не нарушать традиционно доброжелательную мультикультурную политику Литвы. Среди граждан Беларуси есть лица литовского происхождения - мы видим попытки лишить их права на получение гражданства Литвы в упрощённом режиме.

Мы просим дать возможность претендовать на гражданство Литвы всем белорусам, имеющим постоянный ВНЖ в сроки, установленные законом, а также - приобретать (им же) недвижимость. Мы надеемся, что нам сохранят цифровое резидентство, в целом, и цифровую подпись - в частности. А также - просим дать возможность политическим беженцам встречаться с близкими, то есть, дать последним возможность получить визы для посещения Литвы».

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