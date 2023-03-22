Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект, по которому белорусы не смогут подавать заявления на визы и гражданство 13 22.03.2023, 8:17

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фото: delfi

Предлагаемая дата вступления закона в силу — 15 апреля.

Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект, который предусматривает, что граждане России и Беларуси не смогут подавать заявления на переход в литовское гражданство, а рассмотрение уже поданных заявок будет приостановлено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы литовского парламента.

Новая мера служит дополнением к законопроекту о введении ограничительных мер в связи с военной агрессией России против Украины. Согласно поправкам, предлагается прекратить прием заявлений на получение гражданства Литвы от граждан России и Беларуси и тем самым обеспечить интересы национальной безопасности.

По словам инициаторов предложения — министра внутренних дел Агне Билотайте и председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Кащюнаса, эта ограничительная мера предлагает не упразднить возможность получения гражданства Литовской Республики, а лишь приостановить прием заявлений и принятие решений о приеме в гражданство.

«Эта мера не повлияет на получение гражданства по праву рождения, так как в этих случаях не предусмотрена подача заявления и принятие решения, также лица литовского происхождения или лица, имеющие право на восстановление гражданства Литовской Республики, могут прибыть в Литву и подать заявление на получение постоянного вида на жительство, поэтому их возможность жить в Литве не будет ограничена. А граждане России и Беларуси, которые уже проживают в Литве с временным или постоянным видом на жительство, могли бы продолжать жить в Литве, но их заявления о принятии в гражданство не будут приниматься и вопросы об их гражданстве не будут рассматриваться, за исключением предусмотренных случаев, когда лицо само отказывается от гражданства Литовской Республики или когда лицо приобрело гражданство другого государства», — заявили авторы поправок.

Помимо заявлений на гражданство, в законопроекте предлагается прекратить прием заявлений от граждан России и Беларуси на визы в визовых службах Литвы за рубежом (кроме случаев, когда посредником выступает МИД Литвы), а также прием заявлений на ВНЖ как в Литве, так и в ее представительствах за рубежом (кроме иностранцев, оформляющих ВНЖ через уполномоченный правительством Литвы орган). Исключение сделано для обладателей национальной или шенгенской визы, а также для уже имеющих ВНЖ или решение о его предоставлении.

Заявления на получение статуса электронного резидента также больше не будут приниматься.

Кроме того, поправки предполагают публикацию сведений о связанных с литовскими политиками компаниях, поддерживающих экономические связи с Россией и Беларусью.

По словам Билотайте и Кащюнаса, в 2021 году гражданство Литовской Республики по натурализации получили 33 гражданина Беларуси, а в 2022 году — 16 белорусов. В упрощенном порядке гражданство Литвы в 2021 году получили 34 гражданина Беларуси, в 2022-м — 6 граждан Беларуси.

Кащюнас сообщил, что законопроект о введении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины должен быть принят в Сейме во втором чтении в ближайшее время. Предлагаемая дата вступления закона в силу — 15 апреля текущего года. Срок действия закона — один год с возможностью продления срока действия ограничительных мер.

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