У жителя Лепеля вырезали здоровую почку вместо больной 5 28.03.2023, 17:54

4,528

иллюстративное фото

Он выиграл суд, теперь пытается добиться возмещения вреда.

Житель Лепеля Николай Цобанов судился с хирургом-онкологом, который вырезал у лепельчанина вместо больной здоровую почку, пишет «Зеркало».

Суд житель райцентра и его семья выиграли, но на достигнутом останавливаться не собираются: впереди их ждут еще заседания о возмещении морального ущерба, кроме того, они планируют подать в суд и на двух других докторов, которые имели отношение к неудачной операции.

Резать нельзя лечить

«В марте прошлого года мой муж почувствовал слабость, затем началась потливость и появились первые признаки ишемической болезни. Я испугалась, что у него проблемы с сердцем, он начал сдавать анализы, сделал УЗИ, которое показало двухсантиметровую опухоль на левой почке», — рассказала супруга пострадавшего Галина Цобанова.

14 июня 2022 года лепельчанин лег в Витебский областной клинический онкологический диспансер.

Восемь дней пациента вел заведующий отделением — хирург, который и должен был оперировать. За день до операции заведующего поменяли и операцию провел другой специалист, ассистировал которому бывший лечащий врач Цобанова.

«Я сама живу 40 лет с одной почкой и прекрасно знаю, что этот орган состоит из ткани, которая плохо поддается лечению. Более того, почки сложно оперировать, поскольку велика вероятность сильного кровотечения, поэтому их чаще всего удаляют. Мужу должны были удалить левую почку», — рассказала Галина.

«С кем не бывает»

«Супругу дали очень сильный наркоз: помню, мы с ним общались по телефону через три дня после операции, и он еле говорил. Муж рассказал, что очень болит разрез с правой стороны. Я всполошилась: как с правой, если удалить должны были левую почку? Муж ответил, что, по словам доктора, так легче было достать левую почку. Разговаривали с мужем вечером в воскресенье, я еле дождалась утра следующего дня. А утром в понедельник позвонила в диспансер», — вспоминает Галина Цобанова.

Дозвонившись, женщина пригрозила врачам, что едет в медучреждение с адвокатом разбираться, в чем дело. По словам лепельчанки, она поначалу решила, что здоровую почку просто украли.

В диспансере главврач начала объяснять, что правую почку удалили, поскольку там тоже была большая опухоль. Женщина не поверила, поскольку и УЗИ, и КТ до этого показали, что правая почка абсолютно здорова. Главврач сообщила, что мужу будут проводить сеансы химиотерапии, чтобы убрать опухоль на левой почке. Когда Цобанова заявила, что химиотерапия не помогает при болезни почек, врачи согласились вырезать опухоль из левой почки.

«Тогда же я написала заявление на проведение гистологической экспертизы удаленной почки, которая потом показала, что она была абсолютно здорова, а сын написал заявление в Следственный комитет», — делится подробностями собеседница.

Несколько месяцев Цобановы писали во все инстанции, начиная с Министерства здравоохранения, откуда бумага спускалась в тот же Минздрав. Министерство провело служебную проверку, в результате которой был выявлен «факт врачебной ошибки», а также указано, что изначально ошиблась врач-рентгенолог кабинета рентгено-компьютерной диагностики диспансера.

Цобановы подали в суд на врачей, из-за которых глава семьи стал инвалидом 2-й группы. Вину на себя взял лишь хирург, проводивший операцию, а врач-рентгенолог и наблюдавший пациента в течение недели доктор, который ассистировал при операции и не остановил хирурга, когда тот вырезал здоровую почку, стали свидетелями по делу.

«Особенно меня разозлила рентгенолог, которая на суде вела себя так, будто вообще не понимает, зачем ее вызвали, объяснив, что ее отвлекли во время работы с результатами КТ мужа. После чего нагло заявила: ошиблась, мол, подумаешь, с кем не бывает! Не извинилась, а сказала, что такое иногда случается», — не скрывает возмущения женщина.

Заседание было закрытым и журналистов на него не пустили. Хирурга приговорили к полутора годам «домашней химии» с возможностью продолжать врачебную деятельность.

Сейчас супруги готовятся к суду против больницы о возмещении морального и физического ущерба, а также собираются подавать иск против двух других врачей, поскольку абсолютно не согласны с тем, что они избежали наказания.

Опухоль вырезали

«Через два месяца после злосчастной операции опухоль мужу все-таки вырезали, но это делали уже в Минске, куда мужа смог устроить сын. Когда минские врачи узнали нашу историю, то сказали, чтобы Колю немедленно везли к ним. Но, поскольку шов в Витебске был сделан ужасно, постоянно гноился и там образовался свищ, медики три недели не могли приступить ко второй операции, ждали пока заживет», — вспоминает собеседница.

По ее словам, главврач в своих показаниях утверждала, что это она устроила Цобанова на операцию в Минск, хотя в реальности не приложила к этому никаких усилий, а на просьбы лепельчанки поместить мужа на лечение в Боровляны «лишь улыбалась».

Сейчас физическое состояние Николая Цобанова очень медленно восстанавливается. Самое большое беспокойство у жены вызывает его эмоциональное состояние. Мужчина все время боится, что с левой почкой будет что-то не так, что врачи в Минске тоже провели операцию с ошибкой. И его приходится постоянно отвлекать от тяжелых размышлений.

«Знаете, ведь перед нами даже никто не извинился. Во время выписки я думала: выйдет хирург, попросит прощения… Может, и дрогнула бы, но он извинился лишь в суде. А второй при выписке просто попросил не писать заявлений, иначе их уволят, на что я ответила, что могу и не писать, если мужу вернут здоровую почку», — сказала Цобанова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».