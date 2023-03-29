Путин пеняет на себя Сергей Романов, planeta.press

29.03.2023, 13:16

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Фото: Getty Images

У российских «стратегов» – какая-то удивительная степень непрозорливости.

И снова эта спасительный оазис в пустыне доводов в пользу «спецоперации». Обложили-с, осажденная крепость, кругом враги! Фашизм поднял голову во всем мире, гойда!

Напирать на эти странные аргументы Путина вновь и вновь мотивирует ордер от Гааги – приходится держаться за кресло (к счастью, кровь и пот, который выделяется от страха, тоже позволяют прилипать сильнее).

Далее в либретто этого странного произведения – драматургические перепевы миров Джорджа Оруэлла. На сцену хотят вытянуть и Китай – чтобы и там почувствовали себя в кольце врагов.

Японский премьер Кисида, конечно, тот еще тролль. Отправился в Киев в то время, когда в Москве находился китайский председатель Си.

Си здесь очень даже причем. Более того, в Китае уже недвусмысленно заявили, что передачу «ядерки» Беларуси не поддерживают.

Но Путин все еще пытается втягивать в игру товарища Си. С его ведома или без – неизвестно. Ведь ситуация хуже губернаторской. Вся услужливость — в трубу. Все красные ковровые дорожки – в химчистку. Уже и, прямо скажем, банальные цитаты Си по российскому телевидению крутили – под видом восточных мудростей.

Оружия не получили, усиления поддержки – тоже. Ерзать на этой вилке становиться уж совсем больно для императорской путинской задницы. Еще и вот это заявления о недопустимости распространения «ядерки» в спину.

Но других союзников у меня для вас, как говорится, нет. А те, что есть, – до поры до времени и в шкурных интересах. Есть, например, Лукашенко, но тот уж совсем низко по вертикали во всех смыслах этого слова.

Пока что на горизонте Китай. Который, хоть и побогаче да повлиятельнее, но, как никак, на нужных координатах Оси Зла. Но и здесь — неуверенной путинской походкой по тонкому льду. Товарищ Си точно не одобрит самодеятельность, особенно та, которая подрывает его, пусть и противоречивый, но все же план по Украине. Раз уж Россия узаконила свои вассальные отношения с КНР, то и слушаться дядюшку Си нужно – а то перережут пуповину насовсем.

Если же так и было договорено и, по просьбе китайского товарища-председателя, шпилька предназначается Японии – поздравляем! У Токио как раз есть незакрытый гештальт по поводу Курильских островов и формализированная поддержка западных союзников.

Что так плохо, что так.

У российских «стратегов» – какая-то удивительная степень непрозорливости. Российская пропаганды перед началом большой войны навязала миф о «внешнем управлении» в Украине. Колыбель, шведская стенка и прочие предметы меблировки – от Запада.

Теперь же сплетаемся в неравноправном коитусе с китайскими товарищами. Причем, одностороннее совокупление одобряют все – и власти, и «ультрапатриоты», вроде Прилепина и Холмогорова.

Это при том, в КНР не стесняются и указывают российские населенные пункты в Сибири согласно китайским «историческим» названиям.

Тут ведь и у Украины выиграть не получается. Которая пока ни в какие западные союзы не вступила. Куда ж соревноваться в противодействии уже оформленным коалициям. Это ж не псевдоисторические параллели проводить да за уши притягивать. Если уж мы сами мировое зло.

Сергей Романов, planeta.press

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