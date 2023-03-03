Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого осудили на 10 лет колонии 11 3.03.2023, 12:17

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Алесь Беляцкий

В Минске вынесены приговоры правозащитникам «Весны».

Сегодня в Минске вынесены позорные приговоры лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому и правозащитникам «Весны», сообщает Charter97.org.

Приговоры огласила «судья» Минского городского суда Марина Запасник:

Председателю «Весны» и Нобелевскому лауреату Алесю Беляцкому — 10 лет колонии.

Заместителю председателя «Весны» и вице-президенту FIDH Валентину Стефановичу — 9 лет колонии.

Валентин Стефанович

Координатору кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимиру Лобковичу — 7 лет колонии.

Владимир Лабкович

Правозащитнику «Весны» Дмитрию Соловьеву — 8 лет колонии заочно.

Правозащитников «обвинили» по двум статьям Уголовного кодекса. При этом политзаключенные не признали вину ни по одной из статей УК, которые им вменяются.

В прошлом году правозащитник Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира вместе с представителями правозащитных организаций «Мемориал» из России и «Центра гражданских свобод» из Украины. Он не смог попасть на церемонию, речь Алеся Беляцкого на вручении премии зачитала его жена.

Ранее режим Лукашенко уже бросал Алеся Беляцкого за решетку. 24 ноября 2011 года правозащитника приговорили к 4,5 годам колонии усиленного режима. Тогда глава правозащитного центра «Весна» провел за решеткой 1050 дней (почти три года) и вышел на свободу 21 июня 2014 года.

Алесь Беляцкий

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