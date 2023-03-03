Минфин РФ отчитался о крушении вдвое нефтегазовых доходов бюджета 1 3.03.2023, 22:24

Федеральный бюджет РФ продолжает терять сырьевую ренту.

Федеральный бюджет России продолжает терять сырьевую ренту, за счет которой обеспечивается почти 40% доходов правительства, пишет The Moscow Times.

В феврале сборы нефтегазовых налогов в казну упали почти вдвое в годовом выражении. Как сообщил Минфин, за месяц бюджет получил 521,6 млрд рублей против 971,7 млрд в феврале-2022.

Поступления от нефти и нефтепродуктов обвалились на 48%, до 361 млрд рублей. Хотя нефтяникам в условиях эмбарго удалось не только удержать экспорт, заплатить за это пришлось скидками, продавая баррели на 40% дешевле Brent.

Средняя цена сорта Urals, по данным Минфина, держится около $50 за баррель. А после введения санкций на российские нефтепродукты их стоимость также стремительно рушится: в феврале партии дизеля российского происхождения продавались со скидкой $35 за баррель, хотя в начале года дисконт исчислялся единицами долларов, а в ноябре отсутствовал вовсе.

Как итог: сборы экспортных пошлин на нефть упали на 76%, а на нефтепродукты — на 73%. Доходы от экспорта газа рухнули на 80% - до 40 млрд рублей после того, как «Газпром» сократил прокачку в Европу до минимума с последних лет СССР.

Общие газовые доходы просели чуть меньше — на 42%, до 160,6 млрд рублей. Сказался повышенный НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), который заставляет «Газпром» отчислять в казну 50 млрд рублей ежемесячно сверх плана.

По сравнению с базовыми доходами, рассчитанными исходя из цены нефти $70 за баррель, бюджет второй месяц подряд недобрал больше 100 млрд рублей.

Разницу власти компенсируют продажей юаней из Фонда национального благосостояния - единственного актива, не попавшего под западные санкции. В марте из ФНБ будет продано юаней на 119,8 млрд рублей против 160,2 млрд в феврале.

«С налоговой точки зрения дела идут не очень хорошо», - отмечает Агат Демарайс, директор по прогнозированию Economist Intelligence Unit. Чтобы потушить пожар, власти меняют расчет нефтяных налогов, рассчитывая собрать 600 млрд рублей.

Добровольно-обязательный сбор на 300 млрд рублей предписан крупному бизнесу. И хотя эти деньги «помогут сделать ситуацию более управляемой», они «не спасут бюджет», считает экономист «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, в 2024 году правительство может начать повышать налоги, чтобы свести концы с концами.

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