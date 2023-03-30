МТС отказывается от яйца в логотипе компании 1 30.03.2023, 9:18

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Стало известно, почему.

МТС 30 марта объявит о масштабном ребрендинге, отказавшись от главного символа компании с 2006 года — яйца, пишет РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.

На новом логотипе больше не будет изображения яйца — теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру.

Как пояснил РБК Вячеслав Николаев, исследования показали, что у клиентов и зрителей МТС ассоциируется не с яйцом, а с красным цветом. Причем у молодежи, согласно исследованиям МТС, яйцо вызывает «ассоциацию чего-то олдскульного, классического, стабильного», а поскольку предыдущий бренд был запоминающимся, запоминалась именно традиционность. Но сама компания за последние годы сильно поменялась, запустила новые бизнесы и уже не является только телекоммуникационным оператором, подчеркнул Николаев. При этом на вопрос, ожидает ли МТС, что часть пользователей может уйти от нее после смены бренда, президент группы заверил, что «адептов яйца» у них нет.

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