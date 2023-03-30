«За два с половиной часа заработала $250» 1 30.03.2023, 10:15

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Истории белорусов, круто изменивших свою жизнь.

Наши бабушки и дедушки работали в поте лица на протяжении десятилетий на одном предприятии, часто без больничных и отпусков. Так было принято — считаться «летуном» казалось зазорным. Благо времена стали другими, и сегодня любой человек в любом возрасте может кардинально изменить свою жизнь, обучившись чему-то новому. Развернуть свою судьбу можно когда угодно — надо только немного решимости, усидчивости (и финансовой подушки — без нее никак).

Onliner поговорил с теми, кто уже рискнул стабильностью и «понятностью» и, вместо того чтобы постигать банковское дело или сидеть за кассой в магазине, ушел «в дизайн». Результаты замечательные. Героиня одной из историй, например, продала NFT из своей коллекции Пэрис Хилтон! Дальше — детали.

Должна была стать экономистом, но…

Наталья родилась и выросла в маленьком поселке Витебской области. Отличница, она без труда поступила на бюджет в БГЭУ. Девушка одинаково хорошо решала математические задачки и писала сочинения. Специальность выбирала не одна — на помощь пришел «семейный совет». Родители, люди практичные и жизнь повидавшие, рекомендовали получить «серьезную» профессию: с понятным кругом задач, хорошими перспективами и гарантированным заработком. Как нельзя лучше под все эти критерии подходил «экономист».

— После школы я поступила на банковское дело и, признаюсь, была очень счастлива, — вспоминает Наталья. — Учиться мне было легко и интересно: математику любила, что тут скрывать. На 2-м курсе решила пойти на работу: надо было оплачивать съемное жилье, да и в принципе деньги никогда не бывают лишними. Устроилась специалистом в кол-центр одного из банков; через некоторое время, набравшись опыта и пройдя собеседование, перевелась в отдел по работе с юридическими лицами, где и трудилась почти до конца учебы.

Правда, чем больше времени девушка проводила в банке, тем четче осознавала, что это не ее. Ну не лежала душа молодого специалиста к монотонным операциям. К тому же в большой банковской системе Наталья чувствовала себя рядовым винтиком, от которого ничего не зависит: работай «по протоколу», и будет тебе счастье. Инициатива и шаги вправо-влево не приветствовались.

— Все-таки хорошо, что я достаточно рано пошла работать по профессии, благодаря этому уже к пятому курсу четко знала, что не хочу посвятить свою жизнь экономике (в любом ее проявлении). Как человек-инициатор, который любит придумывать и реализовывать проекты, контролировать, чтобы все продвигалось шаг за шагом, в банке я просто задыхалась. Мой потенциал там не мог раскрыться. Я все время чувствовала себя не на своем месте.

На пятом курсе девушка разорвала отношения с банком и ушла работать проект-менеджером в IT-компанию, специализировавшуюся на создании графических веб-дизайнов. Говорит, очень волновалась на собеседовании: сфера кардинально отличалась от того, чем она привыкла заниматься.

— Конечно, у меня в голове были определенные установки, дававшие повод для сомнений. Так, я была уверена, что, прежде чем стать настоящим специалистом, ты должен доучиться, получить корочку государственного образца. Только тогда работодатели будут с тобой считаться и воспринимать тебя всерьез.

На деле же оказалось, что мир давно изменился: современные компании оценивают не документы, а тебя и твои способности.

Если ты обладаешь нужными качествами (инициативность, организованность, надежность, живость ума), понимаешь, о чем говоришь, и готов учиться, твою кандидатуру будут рассматривать.

Я очень благодарна этой IT-компании: именно там я увидела, что существуют возможности работать и зарабатывать по-другому. Наблюдая за тем, что и как делают дизайнеры, решила и сама погрузиться в эту сферу, начала много читать, смотреть видео, покупать уроки по интересовавшим меня темам. Одну за одной осваивала профильные программы (Illustrator, InDesign, Photoshop). И чем больше училась, тем больше понимала: это оно, мое! — восклицает Наталья.

За два с половиной часа заработала $250

Проработав в новой компании семь месяцев, Наталья решила уйти в свободное плавание. Что подтолкнуло к такому нетипичному для 2015 года решению? Хороший заработок, которого удалось добиться вне штата. Изучая все стороны мира дизайна, девушка начала загружать свои иллюстрации на фотостоки. Также Наталья зарегистрировалась на биржах для фрилансеров.

Первый заказ дизайнер помнит до сих пор: ей надо было в сжатые сроки разработать логотип для рок-пластинок. Денег за это удалось выручить немного, но опыт был классный. Затем представители протестантской церкви из США попросили у девушки придумать дизайн для их фирменных футболок, что она и сделала за два с половиной часа. Гонорар составил $250.

— Когда я заработала на своих дизайнах $1000, поняла, что нет никакого смысла сидеть в офисе, — признается девушка. — Если раньше я получала зарплату за трудочасы и она была фиксированная (иногда добавлялись премии), то на фрилансе весь мир оказался у моих ног.

Чем больше и усерднее я трудилась — тем больше зарабатывала. Теперь все зависело только от меня.

Знаю, что некоторых эта свобода и непредсказуемость пугает. Но у меня все ровно наоборот: я люблю брать на себя ответственность и управлять своей жизнью. Удачи и провалы — это результат только моего усердия или лени. На фрилансе, увы, невозможно списать промахи на неадекватного начальника или что-то еще. Конечно, это был своего рада шаг в неизвестность, но он пугал не очень сильно: мой молодой человек уже был фрилансером и у него все отлично получалось.

Наталья открыто говорит о том, что первое время, зарабатывая имя и репутацию, она вкалывала «не в себя»: трудовой день мог длиться по 14 часов, на сообщения заказчиков отвечала днем и ночью, правки могла вносить даже в четыре утра — все для того, чтобы не затягивать процесс. Само собой, были и периоды застоя, когда заказы не шли или не удавалось найти общий язык с работодателями.

Родители девушки в это время очень за нее и ее будущее переживали (но и поддерживали): им было сложно принять, что можно бросить работу в офисе и сидеть дома, получая заказы из-за океана.

NFT и Пэрис Хилтон

В большом дизайне Наталья уже восемь лет. Но, говорит, до сих пор продолжает учиться новому: профессия «безгранична» и «пройти» ее полностью невозможно. При этом девушка выработала для себя подход: она не пыталась охватить все и сразу, а изучала какую-то тему тогда, когда «упиралась» в нее при выполнении заказа и знаний не хватало.

— Я из тех людей, которые любят узнавать что-то новое. Как только вижу сферу, в которой еще мало людей, сразу же иду туда. Так было и с NFT. Я обожаю эту технологию и тот мир, который можно вокруг нее создавать. Моя первая NFT-коллекция была благотворительной — все вырученные средства отправляются организациям, которые занимаются помощью женщинам и обучением их в IT-профессиях.

Было очень радостно, когда NFT из моей коллекции купила Пэрис Хилтон. Она зафолловила меня в Twitter и написала, что ей очень нравятся мои работы. Также эту коллекцию купил солист группы Good Charlotte Джоэл Мэдден.

То есть благодаря NFT можно пообщаться с суперзвездами, с которыми ты никогда в обычной жизни не встретишься. Разве я могла когда-то подумать, что мне в личку будут писать Пэрис или Джоэл и говорить, как важно то, чем я занимаюсь.

— На ваш взгляд, надо ли веб-дизайнеру иметь профессиональные художественные навыки?

— Я всегда любила рисовать, но это никогда не выходило за любительский уровень: никто меня не учил живописи. Мне кажется, иллюстратору или веб-дизайнеру будет достаточно пары уроков по построению персонажей и сочетанию цветов. Конечно, хорошо, если за плечами есть художка, но и без нее можно справиться. Тем более что сейчас в нашу работу активно внедряется искусственный интеллект.

— Midjourney, ChatGPT и прочие-прочие — они не представляют для вас угрозу? Какова вероятность того, что машины оставят без работы людей вашей профессии?

— Искусственный интеллект — партнер и помощник, а не конкурент для меня. Это отличный инструмент, чтобы исследовать свои рамки и расширять их.

Мы люди, и мы ограничены во времени и пространстве, а с помощью ИИ многие свои идеи можно решить быстрее и эффективнее. То есть он дополняет, но не заменяет. Если ты не знаешь, как его правильно применять, то, возможно, будешь испытывать тревогу и воспринимать технологию враждебно.

Меня же технологические новинки не пугают. Я готова учиться, постигать, окунаться в новые сферы. Снова и снова. Эта жизнь слишком интересна и разнообразна, чтобы провести ее в скучном офисе, выполняя рядовые задачи. Да, на фрилансе, да еще в творческой профессии, бывает сложно. Помню, в году 2018-м у меня в течение месяца не было заказов. И я не стала смотреть вакансии, чтобы вернуться в банк. Вместо этого зарегистрировалась на новой бирже и нашла клиентов. В интернете есть миллион инструментов, чтобы найти работу. Если ты шевелишься и ищешь, без заработка не останешься. Надо только проявлять инициативу, — уверена Наталья.

Пошел в колледж, потому что там много девушек

Этот молодой человек мог бы последовательно выстраивать карьеру в торговле: отмучившись пару лет кассиром, стать заведующим отделом, затем — товароведом, а когда-нибудь — и целым директором. Не зря же четыре года в колледже учился. Но вместо этого Игнат несколько раз «переписывал» свой жизненный путь, меняя образование, сферу деятельности и профессию.

— Как, наверное, и большинство выпускников, я понятия не имел, чем хочу заниматься во взрослой жизни. Чтобы не болтаться в школе, после 9-го класса поступил в торговый колледж. Причем учебное заведение выбрал по принципу «где девушек больше». Прошел на бюджет, поэтому от распределения было никуда не деться. И вот когда я попал в магазин, понял, какой это ужас. Через пять месяцев работы четко осознал: надо что-то менять, провести свою жизнь так я не хочу.

Начал изучать законодательство, чтобы узнать, как можно «спрыгнуть» с распределения. Оказалось, что самый подходящий вариант — поступить в высшее учебное заведение. К вопросу выбора профессии в вузе снова подошел легкомысленно: мне было важно уйти из магазина и не загреметь в армию, а не получить определенную специальность. Так я оказался в Минском институте управления и стал учиться на маркетолога в электронной коммерции (так как понимал, что все-таки надо быть поближе к интернету), — вспоминает минчанин.

Учеба так и не смогла захватить молодого человека: той самой электронной коммерции, на его взгляд, было слишком мало в программе. Поэтому, чтобы не сидеть за партой без дела и все же постигать специальность, в 2012 году Игнат открыл ИП — стал оптом продавать презервативы. Говорит, небольшой нишевый бизнес дал намного больше знаний, чем вузовские лекции. Через какое-то время минчанин решил, что пора расширяться, и перепрофилировал свой интернет-магазин в полноценный секс-шоп. Сайт молодой человек создал сам: купил шаблон и стал кастомизировать его, меняя цвета, шрифты, двигая кнопки.

Параллельно с этим изучал доступную информацию: конверсия, аналитика, рекламные кампании — разбирался во всех тонкостях продвижения бизнеса.

Правда, тогда идеи махнуть в IT так и не возникло. Вместо этого Игнат, поняв, что выжал из своего бизнеса максимум, решил переключиться на торговлю зерном. Благо знающие люди подсказали, что и как работает. Доходы в этой сфере были куда выше, но и нервы горели несравнимо больше: конкуренция, человеческий фактор, проверки госорганов, погода…

А может, все же IT?

— Я развивался в своем деле и не думал ничего менять. Увещевания друга, который уже был в IT и звал к себе, никак на меня не воздействовали. Хотя он и рассказывал, что на рынке UI/UX-дизайна (да и в целом в «айтишке») такой кадровый голод, что буквально можно окончить курсы — и тебя тут же возьмут на работу.

К совету друга прислушался только тогда, когда понял, что сил работать с зерном (а точнее, с людьми, которые трудятся в этой сфере) больше нет. В 2016-м записался на курсы бизнес-анализа. Пошел сразу на вторую ступень, так как первую освоил сам, почитав источники. Правда, «золотой период», когда брали всех и вся, я уже пропустил.

Теперь на работу принимали, только если у тебя был опыт. Но где взять опыт, если без него твою кандидатуру даже не рассматривают?

После окончания курсов где-то полгода я сидел без работы. А потом тот самый друг позвал меня в проект, в котором он был основным дизайнером. Мне он предложил выступить в роли бизнес-аналитика (надо было систематизировать все, что можно систематизировать, и помогать руководителю). Плата за труд была смешная — в районе $250, но я с радостью ухватился за эту возможность, чтобы получить опыт, — говорит Игнат.

Отчаяние отступило. Родственники, которые все еще переживали, что минчанин уволился из магазина, — тоже. Начался новый этап в жизни, в котором Игнат хорошо себя проявил. Поэтому, выполнив задачи бизнес-аналитика, он решил еще и «отрисовать пару экранов» для проекта. И когда сделал это, понял, что в бизнес-анализ больше не вернется.

— Помню мгновение, когда осознал, что точно буду работать дизайнером, причем неважно, чего мне это будет стоить и сколько времени займет. Наступило эдакое просветление: я знал, куда мне надо идти и что делать.

Не откладывая стал проходить курсы, скачивать уроки, применять знания на практике. Все это было мне в кайф. Параллельно обновлял резюме, «докручивая» свой профиль в LinkedIn.

До момента трудоустройства я прошел курсов десять. Да, поначалу было очень много новой информации, которую приходилось как-то умещать в голове. Но с каждым новым курсом становилось легче: ты уже знаешь большую часть и только какой-то блок не изведан. На обучение у меня ушло несколько месяцев.

Причем где-то с третьего собеседования предложили работу с зарплатой $1000 по курсу. Для джуна это было очень круто, но и мне было что предложить — помимо широких знаний по UI/UX-дизайну, пригодились и навыки в бизнес-анализе.

Чем хорош UI/UX-дизайн?

Первую работу Игнату приходилось совмещать с учебой: неизведанных пластов еще хватало. «Шефство» над молодым специалистом взял и друг-айтишник — уже очень опытный дизайнер к тому моменту.

— Я абсолютно убежден, что любому, кто меняет профессию, нужен куратор — человек, который будет давать обратную связь, подсказывать, поддерживать. Причем не обязательно, чтобы это был кто-то из ближнего окружения — сейчас хватает чатов и форумов.

Конечно, на первых порах не обошлось без синдрома самозванца — все же я понимал, что в вузе на дизайнера не учился, знания брал на курсах или самостоятельно. И это заставляло терзаться. Но со временем понял, что такая ситуация — норма: многие дизайнеры не имеют профильного образования. При этом делают классный продукт и очень востребованы.

Тем, кто сомневается в себе, могу сказать, что надо пробовать. Таланты могут раскрыться там, где ты их совсем не ждешь.

Что касается UI/UX-дизайнеров, то им даже уметь рисовать не нужно. Будет здорово, если такой навык есть, но и без него вполне можно обойтись. Тем более что новичкам не дают грандиозных задач. Часто они доделывают ту базу, которую уже создал опытный специалист.

Игнат признается: работа дизайнера хоть и ответственная, но не настолько, что из-за его ошибки может «рухнуть Вселенная» — за итоговый продукт отвечает целая команда и все страхуют друг друга. Что касается творческой составляющей, то, по оценкам минчанина, процентов 30 приходится на креатив, остальные 70 — на упорядоченность и системность.

— Дизайн — такая сфера, что учиться надо все время: что-то меняется, обновляется, и хороший специалист должен быть в курсе тенденций, уметь применять их. Тренды в нашей сфере тоже существуют, но это не значит, что за ними надо гнаться. Во все времена актуален минимализм: остальное приходит на полгода и уходит. Помогают, кстати, сейчас и нейросети — по крайней мере, сэкономить время. Заместить UI/UX-дизайнеров они не смогут, по «подставить плечо», когда нужно, — вполне.

В целом наша профессия про то, как помочь бизнесу, отстояв при этом интересы пользователей.

Конечно, не все и не всегда идет гладко. И вопрос внесения правок тоже может изматывать. Но я не из тех дизайнеров, кто обижается на правки: если есть замечания, озвучиваю свою аргументацию, почему был предложен именно такой вариант и почему он хорош.

Правки всегда будут — это часть работы. К ним надо относиться философски. Возможно, ты со своей позиции просто не видишь того, что видит владелец бизнеса. К тому же ведь еще будет процесс тестирования, который может все вернуть на круги своя.

И как бы порой правки ни «поднимали нервы», стресса в IT все равно в разы меньше, чем в торговле зерном. Да и выбор работодателей огромен: не понравилась одна компания — идешь в другую. Или, наоборот, можешь осесть на годы в одном уютном месте.

Огромный плюс работы в IT — это то, что тебя окружают умные люди, за которыми хочется тянуться и на которых хочется равняться. И ты никогда не отстанешь от жизни, потому как все новые технологии приходят через IT. К слову, теперь уже я стараюсь всех своих друзей затащить в «айтишку» и выступаю для них ментором, как когда-то это делал мой друг, очень поддержав меня тем самым, — заключает Игнат.

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