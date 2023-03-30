Украинский военный сумел разблокировать телефон убитого оккупанта и связаться с его женой 12 30.03.2023, 11:57

12,628

О чем был разговор?

Украинскому военному удалось получить доступ к смартфону ликвидированного оккупанта и пообщаться с его женой.

При этом особого труда для него это не составило, поскольку российский захватчик не сумел придумать себе более сложного узора для разблокировки гаджета, чем фашистский символ «Z», сообщает nv.ua.

В переписке с женой захватчик по имени Андрей рассказывал о своем страхе перед предстоящим наступление ВСУ, а также жаловался на так называемый «дружественный огонь» артиллерии и вранье командования, которое все никак не проведет ротацию.

«На Донецком направлении хоть силы нормальные. И техника, и арта нормальная. И людей дох*уя. Их там снабжают. А у нас просто них*я. Одни автоматы, нах*й», — рассказал оккупант.

Когда же его жене сообщили, что теперь она вдова, то в ответ россиянка заявила, что ее Андрей умер якобы как «герой».

Впрочем, правда оказалась совсем не такой.

«Что ты себе придумала? Твой муж, как крыса, как шавка просто убегал с позиций. Просто бежал в страхе», — рассказал украинский боец о позорной смерти ее мужа.

A Ukrainian soldier managed to retrieve the cellphone from a dead russian invader. Unblocking it was easy since it was predictably the Z Swastika pattern. He then proceeded to open the chat of his wife and inform her that her husband died like a 🐀 in Ukraine. pic.twitter.com/Z9mXfvbjJF — Ramms✙ein Fella🇺🇦 (@rammstein_fella) March 30, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».