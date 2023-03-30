Окно возможности в обмен на голову Путина 2 30.03.2023, 13:21

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Российские элиты и силовики раздражены главой Кремля.

Российские элиты устали от Путина, разочарованы параличом воли в Кремле, но перспективы переворота пока туманны: к бунту против президента его окружение все еще не готово, заявил в программе «Дорожная карта» российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

«Есть понятный бенефит в случае выигрыша, он небольшой для них, пока они живут еще нормально. И большой минус в случае проигрыша — за предательство у нас народ в окно вышагивает, полонием травят, — объясняет Ходорковский. — Для того, чтобы они начали действовать, ситуация в их голове должна стать абсолютно дихотомичной: здесь нас могут убить, но и здесь нас могут именно убить. Не деньги отнять, не ограничить, не в тюрьму посадить, а именно убить».

В какой-то момент вероятна ситуация «двойной лояльности»: предвидя скорый конец вождя, элиты начинают делать ставку на «преемника» — условного Дюмина. Это ускорит процесс распада системы: «Путин начинает тех, кто пытается сделать ставку на условного Дюмина, вычислять. И рассматривает их как предателей. В этот момент люди должны будут либо замереть в испуге, либо понять — если мы ничего не будем делать, нас убьют. В этот момент возможны серьезные телодвижения».

Силовики будут защищать Путина, но они вряд-ли готовы пожертвовать собой ради президента, уверен Ходорковский. «Есть опричнина — сравнительно небольшая, может около сотни человек, в основном это силовики, ФСБшники. Эти люди прекрасно понимают, что так хорошо, как при Путине, они не будут жить никогда».

Но и ближайшее окружение Путина в какой-то момент его сдаст: «Когда поймут, что пистолет уже поднесен к их голове, они попытаются найти общий язык с Западом. Окно возможностей в обмен на голову Путина они могут получить».

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