закрыть
30 марта 2023, четверг, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Окно возможности в обмен на голову Путина

2
  • 30.03.2023, 13:21
  • 3,012
Окно возможности в обмен на голову Путина

Российские элиты и силовики раздражены главой Кремля.

Российские элиты устали от Путина, разочарованы параличом воли в Кремле, но перспективы переворота пока туманны: к бунту против президента его окружение все еще не готово, заявил в программе «Дорожная карта» российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

«Есть понятный бенефит в случае выигрыша, он небольшой для них, пока они живут еще нормально. И большой минус в случае проигрыша — за предательство у нас народ в окно вышагивает, полонием травят, — объясняет Ходорковский. — Для того, чтобы они начали действовать, ситуация в их голове должна стать абсолютно дихотомичной: здесь нас могут убить, но и здесь нас могут именно убить. Не деньги отнять, не ограничить, не в тюрьму посадить, а именно убить».

В какой-то момент вероятна ситуация «двойной лояльности»: предвидя скорый конец вождя, элиты начинают делать ставку на «преемника» — условного Дюмина. Это ускорит процесс распада системы: «Путин начинает тех, кто пытается сделать ставку на условного Дюмина, вычислять. И рассматривает их как предателей. В этот момент люди должны будут либо замереть в испуге, либо понять — если мы ничего не будем делать, нас убьют. В этот момент возможны серьезные телодвижения».

Силовики будут защищать Путина, но они вряд-ли готовы пожертвовать собой ради президента, уверен Ходорковский. «Есть опричнина — сравнительно небольшая, может около сотни человек, в основном это силовики, ФСБшники. Эти люди прекрасно понимают, что так хорошо, как при Путине, они не будут жить никогда».

Но и ближайшее окружение Путина в какой-то момент его сдаст: «Когда поймут, что пистолет уже поднесен к их голове, они попытаются найти общий язык с Западом. Окно возможностей в обмен на голову Путина они могут получить».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко