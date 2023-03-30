В Борисове выстроились очереди за водой

В Борисове выстроились очереди за водой2
- 30.03.2023, 16:29
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Фотофакт.
В Борисове стоят очереди к цистернам с водой. Утром в четверг стало известно об аварии на магистральном трубопроводе. В результате без питьевой воды осталась старая часть города и часть новой, сообщает «Еврорадио».
«Борисовводоканал» сообщил о «локализации» аварии и предупредил, что после ее ликвидации «возможно временное ухудшение качества питьевой воды». Организован ее подвоз в автоцистернах. Питьевую воду местные жители активно покупают в магазинах.