закрыть
30 марта 2023, четверг, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Борисове выстроились очереди за водой

2
  • 30.03.2023, 16:29
  • 1,504
В Борисове выстроились очереди за водой

Фотофакт.

В Борисове стоят очереди к цистернам с водой. Утром в четверг стало известно об аварии на магистральном трубопроводе. В результате без питьевой воды осталась старая часть города и часть новой, сообщает «Еврорадио».

«Борисовводоканал» сообщил о «локализации» аварии и предупредил, что после ее ликвидации «возможно временное ухудшение качества питьевой воды». Организован ее подвоз в автоцистернах. Питьевую воду местные жители активно покупают в магазинах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ядерный заряд для наших одуванчиков
Ядерный заряд для наших одуванчиков Владимир Халип
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко
Нельзя ослаблять хватку на шее Лукашенко Артем Черников
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина
Китай открыл кастинг на роль преемника Путина Владимир Фесенко
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны?
Сможет ли украинская армия дронов изменить ход войны? Александр Коваленко