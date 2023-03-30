В Борисове выстроились очереди за водой 2 30.03.2023, 16:29

1,504

Фотофакт.

В Борисове стоят очереди к цистернам с водой. Утром в четверг стало известно об аварии на магистральном трубопроводе. В результате без питьевой воды осталась старая часть города и часть новой, сообщает «Еврорадио».

«Борисовводоканал» сообщил о «локализации» аварии и предупредил, что после ее ликвидации «возможно временное ухудшение качества питьевой воды». Организован ее подвоз в автоцистернах. Питьевую воду местные жители активно покупают в магазинах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».