ВСУ ликвидировали Владимира Соловьева 4 30.03.2023, 22:54

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Он воевал в составе «ЧВК Вагнер».

На войне в Украине был ликвидирован тезка российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как сообщают российские паблики, он был членом террористической организации «ЧВК Вагнер».

«При выполнении боевой задачи в составе ЧВК погиб Соловьев Владимир Александрович (03.09.1980 г.р.) уроженец д. Гаревка», - говорится в мини-некрологе.

Примечательно, что даже россияне в комментариях под публикацией радовались смерти оккупанта.

«На одного алкаша преступника у нас стало меньше», «Не тот Соловьев, жалко», «Эх, опять не тот», «Бухал с 5 лет, мать избивал, воровал. Типичный герой», «Это не тот Владимир Соловьев, к сожалению. Но и так неплохо», - писали под публикацией.

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