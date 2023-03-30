ВСУ ликвидировали Владимира Соловьева

ВСУ ликвидировали Владимира Соловьева4
- 30.03.2023, 22:54
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Он воевал в составе «ЧВК Вагнер».
На войне в Украине был ликвидирован тезка российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Как сообщают российские паблики, он был членом террористической организации «ЧВК Вагнер».
«При выполнении боевой задачи в составе ЧВК погиб Соловьев Владимир Александрович (03.09.1980 г.р.) уроженец д. Гаревка», - говорится в мини-некрологе.
Примечательно, что даже россияне в комментариях под публикацией радовались смерти оккупанта.
«На одного алкаша преступника у нас стало меньше», «Не тот Соловьев, жалко», «Эх, опять не тот», «Бухал с 5 лет, мать избивал, воровал. Типичный герой», «Это не тот Владимир Соловьев, к сожалению. Но и так неплохо», - писали под публикацией.