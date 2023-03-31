Кольцо сужается 3 Эрик Кучеренко, «Зеркало недели»

31.03.2023, 14:12

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По кремлевскому режиму нанесен мощный удар.

17 марта мир ошеломила неожиданная новость: Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Кремлевскому диктатору объявили подозрение в совершении военного преступления депортации населения. Вместе с ним в розыск объявлена его приспешница Мария Львова-Белова, ответственная за политику принудительной депортации украинских детей.

Государства мира живо отреагировали на это неординарное событие. Германия и Австрия поспешили заявить, что готовы исполнить ордер на арест. США, традиционно скептичные к МУС, в лице президента Байдена поддержали этот шаг как «обоснованный и мощный сигнал». Активизировался процесс ратификации Римского статута в Армении, являющейся членом ОДКБ. А вот Венгрия и ЮАР, заявив, что должным образом учтут ордер, уже ищут способ, как избежать ареста лидера государства-агрессора.

Именно поэтому следует разобраться, какие именно обязанности 123 государства-члены имеют согласно Римскому статуту в связи с этим ордером и какие инструменты существуют для обеспечения их сотрудничества с судом и выдачи подозреваемого.

Подарок Международному уголовному суду

На самом деле этого ордера могло бы и не быть, если бы не наглость и бездумный пиар государства-агрессора. Дело в том, что военные преступления и преступления против человечности, которые сейчас расследует Международный уголовный суд в Украине, — это преступления, в отношении которых крайне сложно установить ответственность высшего руководства государства.

Впрочем, кремлевские преступники умудрились провести публичную встречу, на которой уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова отрапортовала Путину о выполнении программы по депортации детей. При этом она отметила, что лично усыновила ребенка из Мариуполя.

Это видео стало настоящим признанием в совершении преступления, которое ослепленные безнаказанностью руководители государства-агрессора сами и распространили, облегчив работу прокурору Международного уголовного суда.

Практика в пользу Украины

Вопрос об аресте лидеров иностранных государств традиционно вызывает много споров. Они, хотя и имеют иммунитет от решений судов других государств, не защищены перед решением или ордером международных трибуналов. Впрочем, исполнение ордера МУС происходит именно через отдельные государства, что приводит нас к дискуссии о применимости иммунитета в этом случае.

Ст. 27 Римского статута устанавливает, что высшая должность подозреваемого и его иммунитет никоим образом не влияют на возможность Международного уголовного суда привлекать к ответственности лидеров государств. Считается, что этим положением государства-члены отказались от иммунитета своих лидеров и позволили другим участникам Статута их преследовать.

А что же с арестом лидеров третьих стран, не являющихся участниками Римского статута, а именно Российской Федерации? Этот случай довольно сложный.

В последнее десятилетие ряд стран, включая Южно-Африканскую Республику, Малави, Иорданию, Чад, Кению, отказались арестовать президента Судана Аль-Башира, поскольку Судан не ратифицировал Римский статут. Дескать, если Судан не согласился отменить иммунитет, то другое государство, даже на запрос Международного уголовного суда, не может арестовать лидера другой страны. Обычно эти государства ссылаются на ст. 98(1) Римского статута, делающую акцент на иммунитет государств, не являющихся членами Римского статута.

Впрочем, к счастью для нас, Международный уголовный суд неоднократно отвергал этот подход, в последний раз — в решении Апелляционной палаты о выдаче Аль-Башира Иорданией. Суд указал, что положения ст. 27 имеют обычный характер, поэтому они обязательны даже для государств, которые не являются членами Статута.

Это значит, что согласно действующей практике государства-участники Римского статута все-таки должны арестовать президента России и выдать Гааге.

А самое интересное, что Верховный апелляционный суд ЮАР уже выносил решение, которым признавал отказ арестовать президента Судана Аль-Башира нарушением законодательства ЮАР, которое вообще не предусматривает никакого иммунитета в случае обвинения в совершении международных преступлений.Это значительно снижает шансы Путина посетить саммит BRICS в августе, даже несмотря на желание местного правительства его пригласить.

Последствия неисполнения ордера

Конечно, несмотря на четкую позицию Международного уголовного суда, остаются государства, которые не готовы выполнить свои обязательства по Римскому статуту.

В случае отказа сотрудничать и арестовать Путина Международный уголовный суд может на основании ст. 87(7) установить нарушение положений Римского статута. Тогда нарушителем становится уже страна, которая не смогла исполнить ордер на арест. Сразу после этого суд может передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута.

Согласно утвержденным процедурам Международного уголовного суда, созывается срочное заседание руководящего органа Ассамблеи государств-участников — Бюро. На нем рассматривают доклад обо всех обстоятельствах ситуации.

После этого президент ассамблеи может обратиться с открытым письмом к государству, не выполнившему обязательства, с просьбой изложить свою позицию. Копию это письма отправляют всем другим 122 участникам Римского статута, которых поощряют поднять этот вопрос в отношениях с государством, не выполнившим обязательства. Фактически предусматривается кампания дипломатического давления, что вынуждает правительство государства-нарушителя оправдываться и объяснять свое решение. Кроме того, могут быть проведены открытые встречи представителей этого государства и других государств-членов, гражданского общества.

Процедуры Международного уголовного суда предусматривают также институт государств, ответственных за сотрудничество. Эти государства, которых назначают для каждой региональной группы, будут принимать активное участие в разговорах совместно с президентом ассамблеи и способствовать поиску решения, которое бы обеспечило исполнение положений Римского статута. Сейчас это Сенегал, Хорватия, Лихтенштейн, Южная Корея и Колумбия.

В свою очередь огласка, которую обеспечивают эти процедуры, будет давить на другие государства, влияя на их желание в дальнейшем принимать у себя лидера государства-агрессора и нарываться на международную критику и негативные репутационные последствия.

Кольцо сужается

Ордер Международного уголовного суда на арест не на словах, а на практике закрепляет мощную дипломатическую изоляцию России, лишает ее лидера возможности свободно передвигаться даже в немалом количестве государств Глобального Юга, с которым Москва сейчас так сильно старается работать.

Яркий пример — Южно-Африканская Республика, правительство которой действительно довольно пророссийское. Даже в этой стране у Путина теперь есть высокий риск быть арестованным. Конечно, в Кремле пойти на такие риски себе не позволят.

Это значит, что кремлевскому режиму нанесен очень мощный удар как снаружи, так и внутри, ведь официальное обвинение в совершении военных преступлений не может не покачнуть его легитимность в самой России.

Справедливость только начинает восстанавливаться, но те, кто развязал эту агрессию, уже ощущают последствия своих преступлений.

Эрик Кучеренко, «Зеркало недели»

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