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ВСУ разбили бронетанковую колонну оккупантов

  • 31.03.2023, 17:28
ВСУ разбили бронетанковую колонну оккупантов

Видеофакт.

Бойцы Вооруженных сил Украины разбили бронетанковую колонну (минимум пять машин) российских оккупантов на одной из полевых дорог у лесополосы среди поля, густо «засеянного» воронками от разрывов снарядов.

Обнародованное видео снято беспилотным летательным аппаратом, операторы которого корректировали артиллерийский обстрел.

Видео опубликовал на своей странице в социальной сети «Твиттер» украинский нардеп и волонтер Юрий Мисягин.

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