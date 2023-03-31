ВСУ разбили бронетанковую колонну оккупантов
- 31.03.2023, 17:28
Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины разбили бронетанковую колонну (минимум пять машин) российских оккупантов на одной из полевых дорог у лесополосы среди поля, густо «засеянного» воронками от разрывов снарядов.
Обнародованное видео снято беспилотным летательным аппаратом, операторы которого корректировали артиллерийский обстрел.
Видео опубликовал на своей странице в социальной сети «Твиттер» украинский нардеп и волонтер Юрий Мисягин.
Полтавська тероборона херачить російські танки фронті.— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) March 31, 2023
👊👊👊https://t.co/rBIlXmKjks pic.twitter.com/cv1sUTOck7